Η κλιματική αλλαγή προκαλεί όχι μόνο ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και την εξάπλωση επικίνδυνων παθογόνων όπως ο μύκητας «Aspergillus», προειδοποιούν οι επιστήμονες. Ο συγκεκριμένος μικροοργανισμός, αν και συναντάται συχνά στο περιβάλλον, μπορεί να γίνει επικίνδυνος και να προκαλέσει ακόμα και τον θάνατό ενός ατόμου, όταν εισέλθει στους πνεύμονες, προκαλώντας ασπεργίλλωση – μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρα λοίμωξη.

Η άνοδος της θερμοκρασίας ευνοεί την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των μυκήτων. Ο «Aspergillus fumigatus», ήδη διαδεδομένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, προβλέπεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη βόρεια Ευρώπη, ενώ ενδεχομένως να φτάσει έως και τον Βόρειο Πόλο μέσα στα επόμενα 75 χρόνια. Ο μύκητας ευδοκιμεί σε θερμά περιβάλλοντα, γεγονός που του επιτρέπει να προσαρμόζεται ευκολότερα στη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος.

Η ανθεκτικότητα του μύκητα στα φάρμακα, λόγω της εκτεταμένης χρήσης αντιμυκητιασικών στη γεωργία και την ιατρική, καθιστά τις λοιμώξεις ολοένα και δυσκολότερες στη θεραπεία. Επιπλέον, ο «Aspergillus flavus», μία επικίνδυνη ποικιλία του ίδιου μήκητα, παράγει αφλατοξίνες, τοξικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο και ηπατική βλάβη.

Τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα –όπως ασθενείς με καρκίνο, άσθμα ή διαβήτη– διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, ενώ τοξικοί μύκητες σε κατοικίες έχουν συνδεθεί με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Οι ειδικοί ζητούν επείγουσα επένδυση στην έρευνα, καθώς μόλις το 10% των ειδών μυκήτων έχει μελετηθεί επαρκώς. Παρά τις απειλές για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια τροφίμων, η μυκητολογική έρευνα παραμένει σε καθεστώς υποχρηματοδότησης.

Η προετοιμασία απέναντι στους "υπερ-μύκητες" απαιτεί νέες στρατηγικές πρόληψης, ενίσχυση της παρακολούθησης τους και ανάπτυξη αποτελεσματικότερων θεραπειών. Η απειλή είναι υπαρκτή – και εντείνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.