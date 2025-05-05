Βιταμίνη D: Γιατί είναι απαραίτητη για την καλή υγεία- Τα σημάδια έλλειψής της

Έρευνες δείχνουν ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D, μια πραγματικότητα που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία.

Από τον πόνο στα οστά έως τις ιατρικές παθήσεις, η χαμηλή βιταμίνη D είναι ένα πρόβλημα που, εφόσον παρατηρηθεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό.

Τα καλά νέα; Υπάρχουν μερικοί εύκολοι τρόποι για να διατηρήσετε τα επίπεδα της στον οργανισμό υπό έλεγχο.

Ενδεικτικά, σε άρθρο της Vogue, οι ειδικοί αναλύουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη βιταμίνη D, μαζί με τις καλύτερες συμβουλές τους για τη λήψη επαρκούς ποσότητας.

Γιατί η βιταμίνη D είναι καλή για τον οργανισμό;

H Βιταμίνη D, εξηγούν επιστήμονες, είναι μια βιταμίνη που το σώμα μας μπορεί να συνθέσει από το υπεριώδες φως. Εχει πολλές λειτουργίες στο σώμα μας και συνοδεύεται από πολλά.

οφέλη.

Τα βέλτιστα επίπεδα βιταμίνης D είναι απαραίτητα για την καλή υγεία.

«Ρυθμίζει την κυτταρική ανάπτυξη και την έκφραση των γονιδίων (απαραίτητο για την πρόληψη του καρκίνου) βελτιώνει τη διαφοροποίηση των κυττάρων και σχετίζεται με την ανοσία, τη γονιμότητα, τη μυϊκή δύναμη, την ισορροπία ορμονών, την σεξουαλική υγεία, την ενέργεια, τη διάθεση και πολλά άλλα».

Με απλά λόγια, είναι απαραίτητη για όλους, προκειμένου να έχουν υγεία και ευεξία.

Τι θα συμβεί αν έχετε έλλειψη βιταμίνης D;

Η ανεπάρκεια βιταμίνης D επηρεάζει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία. Όταν η βιταμίνη D είναι χαμηλή υπάρχει μειωμένη απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου

στα οστά, γεγονός που μας θέτει σε κίνδυνο κατάγματος.

Τα χαμηλά επίπεδα συνδέονται επίσης με κακή ανοσία και αυξημένο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας όπως ο καρκίνος.

Η βιταμίνη D έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί βασικός παράγοντας για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου.

Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στους καρκινικούς ιστούς και επίσης μειώνει τη ρύθμιση ορισμένων κυττάρων που εμπλέκονται στη φλεγμονώδη σηματοδότηση στον καρκίνο.

Αλλα προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψή της αφορούν αυτοάνοσα νοσήματα, COVID-19, ορμονικές διαταραχές και διαταραχές διάθεσης, υπέρταση, διαβήτη, χρόνια νεφρική

ασθένεια, ηπατική νόσο, ινομυαλγία και νευρολογικές διαταραχές, όπως σκλήρυνση κατά πλάκας.

Οσοι δε, ακολουθούν μια vegan διατροφή ή έχουν κοιλιοκάκη, νόσο του Crohn και κυστική ίνωση κινδυνεύουν ιδιαίτερα από ανεπάρκεια βιταμίνης D.

Άλλοι που επίσης κινδυνεύουν είναι μωρά που θηλάζουν, ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με σκούρο δέρμα και αυτά που ζυγίζουν πάνω από τον τυπικό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Σύμφωνα με τον NIH, τα επίπεδα βιταμίνης D του μητρικού γάλακτος είναι χαμηλότερα από το απαιτούμενο σε ποσότητα και επίσης εξαρτώνται από τα επίπεδα βιταμίνης D της μητέρας.

Όταν πρόκειται για μεγαλύτερους ανθρώπους ηλικιακά ή άτομα με πιο σκούρες αποχρώσεις δέρματος, το NIH εξηγεί ότι το δέρμα μας έχει περισσότερη δυσκολία σύνθεσης βιταμίνης D καθώς γερνάμε ή εάν έχουμε περισσότερη μελανίνη.

Πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε έλλειψη

Ο μόνος τρόπος για να μάθετε πραγματικά εάν έχετε έλλειψη βιταμίνης D είναι να κάνετε μια γενική εξέταση αίματος.

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης σημεία και συμπτώματα που μπορεί να έχουν προηγηθεί.

Κούραση

Όταν έχετε σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D, ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα είναι α αίσθημα χρόνιας, βαθιάς ή ανεπανόρθωτης κόπωσης πού γίνεται εντονότερος εξαιτίας του κακού ύπνου.

Πόνος οστών και μυών

Μερικές μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση μεταξύ της ανεπάρκειας βιταμίνης D και της συχνότητας μυϊκού πόνου και αδυναμίας.

Η βιταμίνη D είναι «κλειδί» για την υγεία τον οστών αφού ο πόνος σε αυτά και τις αρθρώσεις στην περίπτωση έλλειψης είναι συχνός γιατί η βιταμίνη D είναι απαραίτητη ώστε σώμα να απορροφήσει το ασβέστιο—χωρίς αυτό αυξάνεται η ευθραυστότητα τους.

Τριχόπτωση

Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για υγιή μαλλιά που αναπτύσσονται βέλτιστα.

Μια ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει πτώση των μαλλιών ή αργή ανάπτυξη τους επειδή η ανεπάρκεια παρεμβαίνει στον κύκλο ζωής του ωοθυλακίου.

Αλωπεκία

Η αλωπεκία πιστεύεται επίσης ότι σχετίζεται με ανεπάρκεια βιταμίνης D.

Συχνά άρρωστοι



Η ανεπάρκεια βιταμίνης D σχετίζεται με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.

Το να αρρωσταίνουμε συχνά είναι ένα πιθανό σημάδι έλλειψης.

Κατάθλιψη, άγχος και διαταραχές της διάθεσης

Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η βιταμίνη D μπορεί να παίζει βασικό ρόλο στην εξισορρόπηση της διάθεσής μας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο κατάθλιψης.

Τα χαμηλά επίπεδα μπορούν να συμβάλουν σε εποχιακά συναισθήματα όπως διαταραχή και συχνά συνδέονται με συναισθήματα κατάθλιψης, θλίψης, άγχους, λήθη και θλίψη.

Πηγή: skai.gr

