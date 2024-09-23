Σχεδόν 30.000 ύποπτα κρούσματα mpox έχουν καταγραφεί από την αρχή του χρόνου στην Αφρική, τα περισσότερα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου έχουν τελειώσει τα τεστ, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι πέθαναν από mpox σε όλη την ήπειρο κατά το συγκεκριμένο διάστημα, αναφέρει σε έκθεσή του ο ΠΟΥ.

Η γειτονική χώρα του Κονγκό στην κεντρική Αφρική, το Μπουρούντι, έχει επίσης πληγεί από ξέσπασμα της νόσου που εντείνεται, προστίθεται.

Η mpox μεταδίδεται με τη στενή επαφή. Συνήθως είναι ήπιας μορφής, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί και να αποβεί μοιραία.

Τις περισσότερες φορές προκαλεί συμπτώματα σαν εκείνα της γρίπης και πυώδεις φλύκταινες στο σώμα.

Η ανακοίνωση του ΠΟΥ δεν αναφέρει συγκριτικά στοιχεία από τα περασμένα χρόνια.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Αφρικανικής Ενωσης έχει αναφέρει 14.957 κρούσματα και 739 θανάτους από επτά πληγέντα κράτη το 2023, αύξηση 78,5% ως προς τα νέα κρούσματα σε σχέση με το 2022.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου φέτος, καταγράφηκαν 29.342 ύποπτα κρούσματα και 812 θάνατοι σε όλη την Αφρική, σύμφωνα με την έκθεση του ΠΟΥ.

Συνολικά 2.082 επιβεβαιωμένα κρούσματα καταγράφηκαν σε όλο τον κόσμο μόνο τον Αύγουστο, ο υψηλότερος αριθμός από τον Νοέμβριο του 2022, λέει ο ΠΟΥ.

Το Σάββατο, το ταμείο για την πανδημία της Παγκόσμιας Τράπεζας ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 128,89 εκατομμύρια δολάρια σε δέκα χώρες της Αφρικής για την καταπολέμηση του ξεσπάσματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

