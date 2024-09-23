Υγεία: Πρώτη ενδοσκοπική εξέταση στομάχου με κάψουλα σε μαγνητικό πεδίο

Με επιτυχία εφαρμόστηκε στο ΥΓΕΙΑ, η πρώτη ενδοσκοπική εξέταση στομάχου με κάψουλα σε μαγνητικό πεδίο (Magnetic Controlled Capsule Endoscopy, MCCE), υπό την επίβλεψη του κ. Γεώργιου Καλλιμάνη, Διευθυντή Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής και Συντονιστή Γαστρεντερολογίας του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Η γαστροσκόπηση με ενδοσκοπική κάψουλα σε μαγνητικό πεδίο είναι μια σύγχρονη καινοτόμος διαγνωστική τεχνική η οποία αλλάζει τα δεδομένα στη διάγνωση και τον έλεγχο του γαστρεντερικού σωλήνα. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τον λεπτομερή ενδοσκοπικό έλεγχο του στομάχου και άλλων τμημάτων του γαστρεντερικού σωλήνα, με τη χρήση μιας μικρής κάψουλας που περιέχει κάμερα, κεραία αναμετάδοσης ζωντανής εικόνας και συστήματα μαγνητικής καθοδήγησης και τεχνητής νοημοσύνης. Η κάψουλα μεταδίδει ασύρματα τη ζωντανή εικόνα και τα δεδομένα σε έναν εξωτερικό δέκτη που φοράει ο ασθενής και παράλληλα σε ζωντανή εικόνα σε σύστημα υπολογιστή για ανάλυση και εξέταση σε πραγματικό χρόνο. Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός. Η εξέταση γίνεται χωρίς καθαρτικό ή ενδοφλέβια μέθη και διαρκεί συνήθως από 20-30 λεπτά.

Η χρήση της κάψουλας έχει θέση τόσο στον προληπτικό έλεγχο όσο και στην παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων που αφορούν τον στόμαχο, τον οισοφάγο και το λεπτό έντερο. Η εξέταση είναι κατάλληλη για ασθενείς με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης γαστρεντερικών καρκίνων ή άλλων διαταραχών που απαιτούν τακτική παρακολούθηση. Επίσης είναι κατάλληλη για ασθενείς υψηλού κινδύνου που πρέπει να αποφεύγουν την αναισθησία (μέθη) ή ακόμα για τα παιδιά και τους εφήβους. Καθώς η κάψουλα είναι μιας χρήσεως, η ΜCCΕ καθίσταται η πλέον κατάλληλη μέθοδος σε ασθενείς με υψηλού βαθμού μεταδοτικά νοσήματα γιατί έτσι εξαλείφεται ο κίνδυνος μόλυνσης των ενδοσκοπίων και του περιβάλλοντος του ενδοσκοπικού τμήματος.

Ο ιατρός κος Καλλιμάνης τονίζει ότι το Γαστρεντερολογικό Τμήμα του ΥΓΕΙΑ πρωτοπορεί και παρέχει στους ασθενείς με γαστρεντερικές παθήσεις υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών. Διαθέτει μηχανήματα τελευταίας γενιάς και εμπειρία σε εξειδικευμένες ενδοσκοπικές τεχνικές τόσο διαγνωστικές όσο και επεμβατικές, με τελευταία προσθήκη την γαστροσκόπηση με ενδοσκοπική κάψουλα σε μαγνητικό πεδίο. Η εξέταση αυτή αποτελεί σημαντική πρόοδο στη διάγνωση του γαστρεντερικού συστήματος, προσφέροντας μια μη επεμβατική, φιλική προς τον ασθενή και εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδο. Με την συνεχιζόμενη έρευνα, συνεργασία και καινοτομία, η ενδοσκοπική κάψουλα αναμένεται να γίνει αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης γαστρεντερολογικής πρακτικής, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα για τους ασθενείς και διευρύνοντας την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας διαγνωστική φροντίδα σε παγκόσμιο επίπεδο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.