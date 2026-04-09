ΠΟΥ: Εξαντλούνται τα ιατρικά αποθέματα στα νοσοκομεία του Λιβάνου

Μερικά από τα νοσοκομεία του Λιβάνου ενδέχεται να ξεμείνουν από τα απαραίτητα ιατρικά εφόδια τις επόμενες μέρες. Τα αποθέματα πλησιάζουν στην εξάντληση, μετά από τις μαζικές απώλειες λόγω μεγάλης κλίμακας ισραηλινών επιθέσεων το τελευταίο 24ωρο, δήλωσε την Πέμπτη, 9 Απριλίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Ορισμένα από τα υλικά για την αντιμετώπιση τραυμάτων είναι ήδη σε έλλειψη και ενδέχεται να εξαντληθούν μέσα σε λίγες ημέρες», δήλωσε στο Reuters ο Δρ. Αμπντινασίρ Αμπουμπακά (Abdinasir Abubaka), εκπρόσωπος του ΠΟΥ στον Λίβανο.

Τα σωτήρια αυτά κιτ για την αντιμετώπιση τραυμάτων περιλαμβάνουν επιδέσμους, αντιβιοτικά και αναισθητικά για τη θεραπεία ασθενών που έχουν υποστεί τραυματισμούς λόγω πολεμικών συγκρούσεων, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.