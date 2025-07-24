Αν μέχρι σήμερα δεν μετρούσατε τα βήματα που κάνετε καθημερινά ίσως έχει έρθει η στιγμή να το κάνετε. Και αν πιστεύατε ότι τα 10.000 βήματα ήταν ο ιδανικός αριθμός κάνατε μάλλον λάθος. Σύμφωνα με μια σημαντική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Lancet Public Healt, τα 7.000 βήματα την ημέρα μπορούν να ενισχύσουν την εγκεφαλική σας δύναμη και να σας προστατεύσουν από μια σειρά διάφορων ασθενειών.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο αριθμός αυτός συνδέθηκε με μειωμένο κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, της άνοιας και των καρδιακών παθήσεων.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν περισσότερους ανθρώπους να παρακολουθούν τα βήματά τους ως έναν πρακτικό τρόπο βελτίωσης της υγείας τους, λένε οι ερευνητές.

«Έχουμε την αντίληψη ότι θα έπρεπε να κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα», λέει η επικεφαλής συγγραφέας Δρ. Melody Ding, «αλλά αυτό δεν βασίζεται σε στοιχεία».

Ο αριθμός των 10.000 βημάτων μπορεί να εντοπιστεί σε μια διαφημιστική καμπάνια της δεκαετίας του 1960 στην Ιαπωνία. Κατά την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 1964, κυκλοφόρησε μια μάρκα βηματόμετρου που ονομάζεται manpo-kei, το οποίο μεταφράζεται ως «μετρητής 10.000 βημάτων».

Ο Δρ Ding λέει ότι αυτός ο αριθμός «αφαιρέθηκε από το πλαίσιο» και έγινε μια ανεπίσημη κατευθυντήρια γραμμή, την οποία συνεχίζουν να προτείνουν πολλά fitness trackers και εφαρμογές.

Η μελέτη του Lancet ανέλυσε προηγούμενες έρευνες και δεδομένα σχετικά με την υγεία και τη δραστηριότητα περισσότερων από 160.000 ενηλίκων σε όλο τον κόσμο. Σε σύγκριση με εκείνους που περπατούσαν 2.000 βήματα την ημέρα, η έρευνα έδειξε ότι τα 7.000 βήματα συνδέονταν με μειωμένο κίνδυνο:

-καρδιαγγειακές παθήσεις - μείωση 25%

-καρκίνος - μείωση 6%

-άνοια - μείωση 38% και

-κατάθλιψη - μειωμένη κατά 22%

Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι ορισμένα στοιχεία θα μπορούσαν να είναι λιγότερο ακριβή από άλλα, καθώς προέρχονται από έναν μικρό μόνο αριθμό μελετών.

Συνολικά, η ανασκόπησή τους υποδηλώνει ότι ακόμη και ο μέτριος αριθμός βημάτων, περίπου 4.000 βημάτων την ημέρα, συνδέεται με καλύτερη υγεία σε σύγκριση με την πολύ χαμηλή δραστηριότητα, μόλις 2.000 βήματα την ημέρα.

Για τις περισσότερες παθήσεις, τα οφέλη έτειναν να σταθεροποιούνται πέραν των 7.000 βημάτων, αν και υπήρχαν πρόσθετα πλεονεκτήματα από το περπάτημα μεγαλύτερης διάρκειας για την καρδιά.

Οι περισσότερες οδηγίες άσκησης επικεντρώνονται στον χρόνο που αφιερώνεται στη σωματική δραστηριότητα αντί για τον αριθμό των βημάτων.

Για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι οι ενήλικες θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας αερόβιας δραστηριότητας ή 75 λεπτά έντονης αερόβιας δραστηριότητας κάθε εβδομάδα.

Ο Δρ Ding υποστηρίζει ότι αυτές οι συμβουλές μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να κατανοηθούν από τους ανθρώπους, αλλά οι τρέχουσες οδηγίες εξακολουθούν να εξυπηρετούν έναν σημαντικό σκοπό.

«Υπάρχουν άνθρωποι που κολυμπούν, κάνουν ποδήλατο ή έχουν σωματικές αναπηρίες που δεν τους επιτρέπουν να κάνουν βήματα», εξηγεί.

Λέει, ωστόσο, ότι μια σύσταση σχετικά με τον αριθμό των βημάτων που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ως «προσθήκη» που θα «ωθούσε τους ανθρώπους να σκεφτούν την κατανομή των σωματικών τους δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Ο Δρ Daniel Bailey, ειδικός σε θέματα καθιστικής συμπεριφοράς και υγείας από το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου, λέει ότι η μελέτη αμφισβητεί τον «μύθο» ότι τα 10.000 βήματα την ημέρα είναι απαραίτητα.

Ενώ τα 10.000 βήματα είναι ένας κατάλληλος στόχος για όσους είναι πιο δραστήριοι, λέει ότι ο στόχος των 5.000 έως 7.000 θα μπορούσε να είναι ένας «πιο ρεαλιστικός και εφικτός στόχος» για άλλους.

Πηγή: skai.gr

