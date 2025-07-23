ΕΟΔΥ: Τρία νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Τρία νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Από την αρχή της περιόδου 2025 μέχρι και σήμερα, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά επτά εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα). Δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος ασθενούς με λοίμωξη από τον ιό.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε έξι δήμους της χώρας, σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων και Ηλείας.

Θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, αναφέρει ο ΕΟΔΥ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2025 έχουν καταγραφεί - εκτός από τη χώρα μας - κρούσματα λοίμωξης από τον ιό σε Ρουμανία και Ιταλία.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία, αφενός η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών.

Ο ΕΟΔΥ διενεργεί ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, διερευνά άμεσα τα περιστατικά, και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με στόχο την έγκαιρη εφαρμογή στοχευμένων μέτρων απόκρισης και πρόληψης.

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης, δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

