Η Coca-Cola με ζάχαρη δεν θα κάνει την Αμερική «ξανά υγιή» - Τι λένε ειδικοί

Η Coca-Cola ανακοίνωσε πως θα λανσάρει το φθινόπωρο το αγαπημένο αναψυκτικό της Αμερικής, με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, όπως ήθελε ο Τραμπ και ο υπουργός Υγείας του στο πλαίσιο της ατζέντας «Make America Healthy Again». Ωστόσο, οι ειδικοί λένε πως με αυτό, δεν θα κάνουν την Αμερική ξανά υγιή...

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι έχει δίκιο στο ότι το σιρόπι καλαμποκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη είναι ένας παράγοντας της παχυσαρκίας και άλλων χρόνιων ασθενειών, αλλά οι εναλλακτικές λύσεις του, όπως η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή τεύτλα συμβάλλουν επίσης στην αύξηση του σωματικού βάρους και προβλημάτων υγείας.

«Η αλλαγή σε ένα συστατικό δεν κάνει τα τρόφιμα πιο υγιεινά», τονίζει η Μάριον Νεστλέ, καθηγήτρια διατροφής και δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. «Δεν κάνει καμία διαφορά, αν δεν αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες», τονίζει, σύμφωνα με το Axios.

Η αντικατάσταση της ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο με σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης μοιάζει περισσότερο με… αισθητική αλλαγή, λέει και η Πρίγια Φίλντις Σινγκ, διευθύντρια πολιτικής και προγραμμάτων στο Παγκόσμιο Ινστιτούτο Τροφίμων του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον. «Μοιάζει με μια άστοχη προσπάθεια», τονίζει η ίδια.

Η Coca-Cola ανακοίνωσε χτες, Τρίτη ότι το νέο αναψυκτικό με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο θα εμφανιστεί στα ράφια το φθινόπωρο, ενώ θα συνεχίζει να πωλείται και η κλασική Coca-Cola με σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη.

Στην πραγματικότητα, όμως, δεν πρόκειται για ένα νέο προϊόν. Οι Αμερικανοί μπορούν να αγοράζουν ήδη το ίδιο αναψυκτικό, που έχει ως γλυκαντική ουσία τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, καθώς εισάγεται από το Μεξικό.

Ωστόσο, ο Κένεντι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της εταιρείας, αναφέροντας στο Axios ότι «οι Αμερικανοί αξίζουν πρόσβαση στα ίδια φυσικά τρόφιμα που απολαμβάνουν άλλες χώρες και εμείς το παρέχουμε αυτό».

Παράλληλα, η βιομηχανία τροφίμων έχει κάνει και άλλες κινήσεις για να ευθυγραμμιστεί με την ατζέντα του «Make America Healthy Again».

Η Ένωση Καταναλωτικών Εμπορικών Σημάτων δήλωσε την Τρίτη ότι θα ενθαρρύνει τα μέλη της να σταματήσουν να παρασκευάζουν προϊόντα με τεχνητές χρωστικές μέχρι το τέλος του 2027. Και η γαλακτοβιομηχανία δεσμεύτηκε να σταματήσει τη χρήση τεχνητών χρωστικών στα παγωτά. Και η αλυσίδα φαστ φουντ «Steak 'n Shake» ανακοίνωσε φέτος ότι πλέον μαγειρεύει τις τηγανητές πατάτες της σε λίπος βοδινού κρέατος αντί για σπορέλαια.

Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει πως τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων όπως η παχυσαρκία, οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης.

Αλλά η αντικατάσταση ενός συστατικού - ακόμη και αν πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επεξεργασμένο συστατικό - δεν πρόκειται να αλλάξει το γεγονός ότι το τρόφιμο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επεξεργασμένο.

«Δεν έχει σημασία αν έχει ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή σιρόπι καλαμποκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη. Δεν παύει να είναι ζάχαρη», εξηγεί η Νεστλέ.

«Δεν πειράζει να καταναλώνεται περιστασιακά, αλλά κανείς δεν πρέπει να πίνει λίτρα αναψυκτικών», ακόμη και μετά τις αλλαγές στα συστατικά που ανακοινώθηκαν, επισημαίνει επίσης η ειδικός.

Η καθηγήτρια διατροφής και δημόσιας υγείας δίνει πιο χρήσιμες συμβουλές στην κυβέρνηση Τραμπ και τους Αμερικανούς, που μπορούν να βελτιώσουν όντως την υγεία: τη μείωση της περιεκτικότητας των τροφίμων σε νάτριο, τη μείωση της πρόσληψης εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων και τη μείωση των τιμών στα φρέσκα τρόφιμα.

Πηγή: skai.gr

