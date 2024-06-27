Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ της τακτικής χρήσης πολυβιταμινών από υγιείς ενήλικες και του χαμηλότερου κινδύνου θανάτου, όπως διαπίστωσε μεγάλη ανάλυση δεδομένων από σχεδόν 400.000 ενήλικες στις ΗΠΑ, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για περισσότερα από 20 χρόνια.

Στα αποτελέσματα έγιναν προσαρμογές για παράγοντες, όπως η εθνικότητα, η εκπαίδευση και η ποιότητα της διατροφής.

Τι έδειξε η έρευνα

Πολλοί ενήλικες στις ΗΠΑ λαμβάνουν πολυβιταμίνες με την ελπίδα να βελτιώσουν την υγεία τους. Ωστόσο, τα οφέλη και οι βλάβες από την τακτική χρήση πολυβιταμινών παραμένουν ασαφή.

Η ανάλυση έδειξε ότι:

1. Τα άτομα που έπαιρναν καθημερινά πολυβιταμίνες δεν είχαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με τα άτομα που δεν έπαιρναν πολυβιταμίνες.

2. Δεν υπήρχαν επίσης διαφορές στη θνησιμότητα από καρκίνο, καρδιακές παθήσεις ή εγκεφαλοαγγειακές ασθένειες.

Πάντως οι ερευνητές σημειώνουν ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η χρήση πολυβιταμινών και ο κίνδυνος θανάτου και σε άλλους πληθυσμούς, όπως εκείνοι με τεκμηριωμένες διατροφικές ελλείψεις, καθώς και ο πιθανός αντίκτυπος της τακτικής χρήσης πολυβιταμινών σε άλλες συνθήκες υγείας που σχετίζονται με τη γήρανση.

Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «JAMA Network Open».



