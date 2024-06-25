Ρομποτική χειρουργική για διαφραγματοκήλη και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Η διόρθωσή της, ιδίως επί σύνθετων περιπτώσεων, μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Η ρομποτική χειρουργική τεχνολογία ωστόσο, αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης χειρουργικής πρακτικής, προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα στην αρμονική αποκατάσταση αυτού του σύνθετου ανατομικού προβλήματος.

Τι είναι η διαφραγματοκήλη;

«Η διαφραγματοκήλη είναι εσωτερική κήλη, δεν αναγνωρίζεται δηλαδή ως προβολή στο κοιλιακό τοίχωμα, αντιθέτως, χαρακτηρίζεται από το ότι κάποιο τμήμα του στομάχου, συνηθέστερα μαζί με το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου, που φυσιολογικά βρίσκονται ενδοκοιλιακά, μετατοπίζονται προς το θώρακα, δια του διαφράγματος αναφέρει ο κ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος Γενικός Χειρουργός Διευθυντής Γ' Χειρουργικής Κλινικής / Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Πεπτικού Συστήματος, Παχυσαρκίας και Διαβήτη Metropolitan General και συνεχίζει:

«Συχνά, μία διαφραγματοκήλη μπορεί να μην έχει συμπτώματα και να διαγνωστεί τυχαία σε μία ενδοσκοπική εξέταση (γαστροσκόπηση). Οι περισσότερες όμως διαφραγματοκήλες προκαλούν συνήθως σταθερά και ήπια ή άλλοτε έντονα συμπτώματα. Αυτά που κυριαρχούν είναι τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, ωστόσο συνυπάρχουν ενίοτε και άλλα κλινικά σημεία:

• φούσκωμα

• πόνος και κάψιμο στο στομάχι

• συνεχόμενες όξινες ερυγές (ρέψιμο)

• τάση προς έμετο

• δυσφαγία

• αύξηση της αρτηριακής πίεσης

• αρρυθμίες

• δύσπνοια

Η ποικιλομορφία και η κοινή φύση των συμπτωμάτων της πάθησης με άλλες κλινικές οντότητες, αναδεικνύει και την πολυπλοκότητα της αντιμετώπισης της διαφραγματοκήλης. Πολύ συχνά, λόγω της επικάλυψης της συμπτωματολογίας, οι ασθενείς μπορεί να λάβουν λανθασμένες διαγνώσεις», επισημαίνει.

Ρομποτική χειρουργική αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης: Η σύγχρονη χειρουργική εξέλιξη

Η ρομποτική χειρουργική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης αποτελεί την πιο σύγχρονη τεχνική αποκατάστασης, με εξαιρετικά ποσοστά αποτελεσματικότητας.

«Η ρομποτική χειρουργική επέμβαση διενεργείται μέσω μίας κεντρικής κονσόλας ελέγχου, από την οποία ο εκπαιδευμένος ρομποτικός χειρουργός με εφόδιο την τρισδιάστατη, υψηλής ευκρίνειας real-time όραση, πραγματοποιεί όλη τη χειρουργική διαδικασία. Μέσω του χειρισμού ειδικών joysticks στην κονσόλα ελέγχου, οι κινήσεις των χεριών του χειρουργού αναπαράγονται στο χειρουργικό πεδίο με μοναδική πιστότητα από τους ρομποτικούς βραχίονες του συστήματος, οι οποίοι φέρουν ευέλικτα ειδικά χειρουργικά εργαλεία.

Η πιο σύγχρονη διαθέσιμη χειρουργική πλατφόρμα είναι το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi, το οποίο λόγω της κατασκευαστικής του δομής προσφέρει τη δυνατότητα αντιμετώπισης ακόμη και ιδιαίτερα σύνθετων διαφραγματοκηλών, παρακάμπτοντας τα προβλήματα των παλαιότερων χειρουργικών μεθόδων», εξηγεί.

Πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής διόρθωσης της διαφραγματοκήλης

«Η ρομποτική τεχνολογία αποτελεί την πρώτη επιλογή στην αντιμετώπιση των παθήσεων του ανώτερου πεπτικού συστήματος με εξαιρετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στη διόρθωση της διαφραγματοκήλης και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Δεδομένου ότι η χειρουργική προσπέλαση απαιτεί είσοδο και στην περιοχή του θώρακα (στο μεσοθωράκιο), η βοήθεια από την εφαρμογή του ρομποτικού συστήματος είναι μοναδική», καταλήγει ο κ. Σπυρόπουλος αναφέροντας τα πλεονεκτήματα της μεθόδου. Συγκεκριμένα:

• Το ρομποτικό σύστημα παρέχει υψηλής ευκρίνειας τρισδιάστατη εικόνα όλων των ανατομικών δομών του ασθενή

• Τα ειδικά και μεγαλύτερου μήκους ρομποτικά χειρουργικά εργαλεία πραγματοποιούν με εξαιρετική ακρίβεια τους απαιτούμενους λεπτούς χειρισμούς για την ανάταξη της διαφραγματοκήλης, αναπαράγοντας πιστά τους χειρισμούς του χειρουργού

• Επιτρέπει την ασφαλή πραγματοποίηση των χειρουργικών χειρισμών δίπλα σε ευαίσθητες ανατομικές δομές, όπως ο οισοφάγος, η αορτή και ο πνεύμονας

• Επιτρέπει την αναγνώριση των ορθών ανατομικών πλάνων και την ασφαλή διεγχειρητική πλοήγηση σε περιπτώσεις σύνθετων αποκαταστάσεων, όπως επί υποτροπής ή πολλαπλών επανεπεμβάσεων

• Διευκολύνει τη συρραφή του χάσματος του διαφράγματος αλλά και την ορθότερη τοποθέτηση απορροφήσιμου πλέγματος όταν απαιτείται, επιτρέποντας την πιο αποτελεσματική σύγκλειση της κήλης

• Αποκαθίσταται εξαιρετικά και χωρίς τάση η συνυπάρχουσα γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, μέσω της δημιουργίας αντιπαλινδρομικού μηχανισμού βαλβίδας (θολοπλαστική στομάχου)

• Συνοδεύεται από μικρότερο πόνο

• Έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα (μικρότερες και χαμηλότερες/κρυμμένες οπές) και άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα.

