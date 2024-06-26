Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Αντιμετώπιση χωρίς διακρίσεις

Η 26η Ιουνίου, η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους, σηματοδοτεί την συνεχή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της εξάρτησης, στη βάση μίας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και πάντα δίπλα στον ουσιοεξαρτημένο συνάνθρωπό μας.

Η ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών απεξάρτησης όλων των θεραπευτικών επιλογών σε κάθε περιοχή της χώρας και η διασφάλιση του δικαιώματος στην πρόσβαση και στο θεραπευτικό συνεχές σε όλους αποτελεί πρώτιστο στόχο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας.

Η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων είναι ένα αποφασιστικό βήμα υλοποίησης αυτού του στόχου.

Το Υπουργείο Υγείας έχει προβεί στην έγκριση σκοπιμότητας έργων ύψους 80.675.000€ από επιχειρησιακά προγράμματα και το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενίσχυση των δομών αντιμετώπισης της εξάρτησης για την περίοδο 2021-2027. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύονται σημαντικά όλοι οι τομείς, της Πρόληψης, της Μείωσης της Βλάβης, της Θεραπείας και της Κοινωνικής Επανένταξης, που πλέον θα υπάρχουν σε κάθε περιοχή της χώρας μας.

Μέσω αυτής της χρηματοδότησης, προστίθενται νέες καινοτόμες δομές όπως το Κέντρο Αναφοράς Τοξικώσεων και οι Μονάδες Σωματικής Αποτοξίνωσης (Detox).

Ακόμα, δημιουργούνται για πρώτη φορά στη χώρα μας Κινητή Μονάδα Μεθαδόνης και Κινητός Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης για την παροχή υπηρεσιών σε δύσκολα προσβάσιμους πληθυσμούς.

Ήδη δρομολογούνται διαδικασίες για περαιτέρω εγκρίσεις έργων το επόμενο διάστημα, στα οποία θα περιλαμβάνονται νέες δομές και δράσεις με στόχο την βελτίωση της γεωγραφικής κάλυψης και του πλουραλισμού των υπηρεσιών.

Ο αρμόδιος για θέματα ψυχικής υγείας Υφυπουργός κ. Δημήτριος Βαρτζόπουλος στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας επισημαίνει: «Έχουμε πάντα ανοιχτή την πόρτα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε το πρόβλημα της εξάρτησης, σε κάθε στάδιο αυτής, χωρίς διακρίσεις. Είμαστε εδώ για κάθε εξαρτημένο συνάνθρωπό μας, να του παρέχουμε φροντίδα και να τον οδηγήσουμε στο μονοπάτι της απεξάρτησης και της κοινωνικής επανένταξης».

Πηγή: skai.gr

