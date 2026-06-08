Πενταμερής για το Κυπριακό τον Ιούλιο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προετοιμάζει πενταμερή διάσκεψη 5+1 για το Κυπριακό, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη εντός καλοκαιριού.

Στη διάσκεψη θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Ερχιουρμάν, οι ΥΠΕΞ Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας και εκπρόσωπος της ΕΕ.

Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στην ουσία του Κυπριακού και όχι σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων βημάτων μέχρι το τέλος του έτους.

Σε τροχιά πενταμερούς διάσκεψης μπαίνει το Κυπριακό. Ο Γκουτέρες ετοιμάζει συνάντηση 5+1 στη Γενεύη με Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία και ΕΕ.Στην Κύπρο για συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν βρίσκεται η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Η νέα επίσκεψη της κ. Ολγκίν δεν σχετίζεται αυτή την φορά με προσπάθειες εφαρμογής μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης αλλά με τηνπροετοιμασία πενταμερούς διάσκεψης, που θα αφορά την ουσία του Κυπριακού, εντός του καλοκαιριού. Την πρόθεση του Αντόνιο Γκουτέρες να συγκαλέσει μια τέτοια διάσκεψη ανακοίνωσε η ίδια η κ. Ολγκίν μετά την συνάντηση που είχε το πρωί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. «Προετοιμάζουμε συνάντηση 5+1 με τον Γενικό Γραμματέα», είπε η ειδική απεσταλμένη του κ. Γκουτέρες προσθέτοντας ότι μετά την Κύπρο θα μεταβεί σε Αθήνα, Άγκυρα και Βρυξέλλες για την προετοιμασία της.



O ΟΗΕ οργανώνει 5+1 στη Γενεύη

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι η πραγματοποίηση της πενταμερούς την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ή την πρώτη εβδομάδα Αυγούστου στην Γενεύη. Εκεί θα παρευρεθούν οι ηγέτες της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Ερχιουρμάν και οι Υπουργοί Εξωτερικών των Εγγυητριών Δυνάμενων, δηλαδή της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βρετανίας και εκπρόσωπος της ΕΕ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο Αντόνιο Γκουτέρες θα παρουσιάσει ενώπιον των πέντε μερών συγκεκριμένες ιδέες, οι οποίες δεν θα σχετίζονται με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά με την ουσία του Κυπριακού, και θα καλέσει τα μέρη να προχωρήσουν σε βήματα μέχρι το τέλος του έτους.ΕΕ θέλει ρόλο στις εξελίξειςΕξάλλου σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται ελληνοκυπριακά ΜΜΕ, ο ΟΗΕ αναμένεται να προχωρήσει στην πενταμερή έχοντας την πλήρη στήριξη της ΕΕ αλλά και σημαντικών ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Σύμφωνα με τις εν λόγω αναφορές ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή έχει αλλάξει την οπτική των Βρυξελλών για το Κυπριακό και πλέον η ΕΕ επιθυμεί να έχει ρόλο και λόγο στις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ των επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν το αμέσως επόμενο διάστημα. Το πιθανότερο σενάριο είναι πως αυτή η συνάντηση θα γίνει στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.