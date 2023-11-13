Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Εξάμηνη προληπτική εξέταση για διαβήτη

Την 6μηνη προληπτική εξέταση σε όλους τους ενήλικες, ώστε να γίνεται έγκαιρη διάγνωση του αακχαρώδη διαβήτη και να αποφεύγονται οι μόνιμες βλάβες στα αγγεία, συστήνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), με αφορμή την 14η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη.

Σε επίπεδο πρόληψης, η διατήρηση του υγιούς σωματικού βάρους, το καθημερινό περπάτημα και η υιοθέτηση της Μεσογειακής Διατροφής βοηθούν μικρούς και μεγάλους να διατηρήσουν την καλή τους υγεία, τονίζει ο ΠΙΣ. Αντίστοιχη προσοχή, σημειώνει, πρέπει να δείχνουν επίσης παιδιά και έφηβοι, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 (που σχετίζεται με την παχυσαρκία και τον τρόπο ζωής) σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες που παλαιότερα εμφάνιζαν μόνο διαβήτη τύπου 1 (νεανικός διαβήτης).

Εξάλλου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείχνουν οι μέλλουσες μητέρες, καθώς ο διαβήτης κύησης αφορά συχνότερα γυναίκες με υψηλό ΔΜΣ και μεγαλύτερη ηλικία κατά την κύηση.

Στην Ελλάδα από διαβήτη υπολογίζεται ότι πάσχει περίπου το 12% του πληθυσμού.

Η νόσος αποτελεί την αιτία θανάτου για περίπου 7 εκατ. άτομα ετησίως σε όλο τον κόσμο καθώς συνδέεται με κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων και νεφρικής ανεπάρκειας. Χαρακτηριστικό τού σακχαρώδη διαβήτη είναι ότι επηρεάζει δια βίου τον ασθενή και τα μέλη της οικογένειάς του με ανυπολόγιστες συνέπειες σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό και ψυχολογικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη τα τελευταία 30 χρόνια έχει καταγραφεί μεγάλη αύξηση της επίπτωσης της νόσου, με αποτέλεσμα να πάσχουν πάνω από 280.000.000 άνθρωποι, δηλαδή το 6,6% του πληθυσμού της Γης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

