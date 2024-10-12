Με κεντρικό μήνυμα «Ο πόνος στην άρθρωση …. δεν είναι γλωσσοδέτης» και μέσα από έναν παραλληλισμό της δυσκολίας στην άρθρωση (γλωσσοδέτης) με την δυσκολία (πόνο) στις αρθρώσεις, η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (E.Ρ.Ε. - ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.) υλοποιεί για μια ακόμη χρονιά, ενημερωτική εκστρατεία για τις ρευματικές παθήσεις, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας (12 Οκτωβρίου). Στόχος της επιστημονικής εταιρείας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού αναφορικά με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική και με διάρκεια αντιμετώπιση των ρευματικών νοσημάτων, με την καθοδήγηση του κατάλληλου ιατρού - του ρευματολόγου.

H Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων προτρέπει το κοινό να μην αγνοεί τα συμπτώματα, ενημερώνει ότι οι ρευματικές παθήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και παραπέμπει με σαφήνεια τον ασθενή να απευθυνθεί στον ρευματολόγο που είναι ο ειδικός γιατρός για τους πόνους στις «αρθρώσεις, χωρίς να «μπερδεύεται» με άλλες ειδικότητες.

Τελικός στόχος είναι η βελτίωση της συνολικής υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Στην Ελλάδα, 26% του πληθυσμού πάσχει από κάποια ρευματική - μυοσκελετική πάθηση, και συνολικά στην Ευρώπη τα στοιχεία δείχνουν πως 120 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από ρευματικά νοσήματα, ενώ πολλοί παραμένουν αδιάγνωστοι.

Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος επισημαίνει ότι 1 στους 4 ανθρώπους που πάσχουν από κάποια ρευματοειδή πάθηση δεν το γνωρίζουν και κρίνει αναγκαία την ορθή ενημέρωση των ασθενών ώστε να μην αγνοούν τα συμπτώματα και να επισκέπτονται νωρίς τον ρευματολόγο που θα τους υποδείξει την κατάλληλη για αυτούς θεραπεία και διαχείριση της πάθησης τους.

«Οι Ρευματικές Παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις, αφορούν όλες τις ηλικίες και τα δυο φύλα και η μόνιμη βλάβη των αρθρώσεων αλλά και άλλων οργάνων, συμβαίνει στα πρώτα 1-2 χρόνια από την έναρξη των συμπτωμάτων. Γι' αυτό και η πρώιμη διάγνωση είναι τόσο σημαντική», εξηγεί ο Πρόεδρος της ΕΡΕ - ΕΠΕΡΕ Δρ. Δημήτρης Καρόκης.

«Η επιστήμη πλέον μας παρέχει περισσότερες και καλύτερες θεραπευτικές επιλογές για την άμεση καταπολέμηση της φλεγμονής, την πλήρη αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργικότητας και την αποφυγή μόνιμης βλάβης. Ο ρευματολόγος είναι ο κατάλληλος ιατρός για την σωστή διάγνωση και την έναρξη επιλεγμένης θεραπευτικής αγωγής για τον κάθε ασθενή με ρευματικό νόσημα. Συνεπώς, έχει και βαρύνουσα σημασία η ευθεία και ειλικρινής επικοινωνία μεταξύ ασθενούς και ιατρού. Ο σωστά ενημερωμένος και ενδυναμωμένος ασθενής μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τη νόσο του και να συμμετάσχει στην εξατομικευμένη - για την περίπτωση του - θεραπευτική απόφαση», καταλήγει ο κ. Καρόκης .

Μέσα από τα μηνύματα της εκστρατείας υποστηρίζεται και το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Αρθρίτιδας που εστιάζει στην πρόσβαση στην πληροφορία - ιδιαίτερα σημαντική στον ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο του σήμερα- η οποία όμως μπορεί να κάνει δύσκολη την εύρεση ακριβούς και αξιόπιστης καθοδήγησης μέσα από τον τεράστιο όγκο διαθέσιμων δεδομένων, σε συνδυασμό με έναν αυξανόμενο όγκο λανθασμένων ή παραπλανητικών πληροφοριών.

