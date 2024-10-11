Πάνω 1.4 εκατ. SMS για τις δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο παχέος εντέρου

Τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν την έναρξη της αποστολής ενημερωτικών SMS στους δικαιούχους του Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου.

Ειδικότερα, απεστάλησαν σε πολίτες περισσότερα από 1.4 εκατομμύρια SMS για προμήθεια δωρεάν self-test από φαρμακεία συνεργαζόμενα με το Υπουργείο Υγείας για τη συγκεκριμένη δράση.

Οι πολίτες μπορούν να βρουν πλήρη λίστα στο https://colon.gov.gr/synergazomena-farmakeia-kai-kentra-dienergeias-exetaseon/.

Το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου απευθύνεται σε όλους τους πολίτες 50-69 ετών οι οποίοι διαθέτουν ΑΜΚΑ, είτε είναι ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι.

Επίσης, προϋπόθεση για την προμήθεια self test είναι οι πολίτες να μην έχουν ήδη διαγνωστεί με κάποιο από τα παρακάτω: αδενωματώδεις πολύποδες του παχέος εντέρου, καρκίνο του παχέος εντέρου, φλεγμονώδη νόσο του παχέος εντέρου, σύνδρομο Λιντς, οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση ή με κληρονομικό καρκίνο του εντέρου.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του self-Test, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν επίσκεψη σε Ιατρό Γαστρεντερολόγο για κλινική συνεκτίμηση και κατόπιν, εφόσον χρειάζεται, να προχωρήσουν στην διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση θα λαμβάνουν σταδιακά το άυλο παραπεμπτικό για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Εκείνοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση μπορούν με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο για τη συγκεκριμένη δράση φαρμακείο και να προμηθευτούν το self-test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ακόμη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης «Προλαμβάνω» συνεχίζεται η αποστολή SMS στις δικαιούχους του Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας. Ήδη πάνω από 1,4 εκατομμύρια γυναίκες έχουν λάβει ηλεκτρονικά τα παραπεμπτικά για εξέταση test Pap (για γυναίκες 21-29) ή για μοριακό τεστ HPV DNA (για γυναίκες 30-65).

Το πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας αφορά γυναίκες ηλικίας 21-65 ετών που δεν έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και διαθέτουν ΑΜΚΑ, είτε ασφαλισμένες, είτε ανασφάλιστες.

Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης εντελώς δωρεάν στις γυναίκες για τις οποίες υπάρχουν ευρήματα.

Σημειώνεται ότι τα SMS αποστέλλονται σταδιακά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτουν διεθνή πρότυπα. Οι δικαιούχοι όλων των προληπτικών εξετάσεων λαμβάνουν έτοιμο το παραπεμπτικό τους και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κλείσουν το ραντεβού τους, δωρεάν, εύκολα και γρήγορα. Η έκδοση παραπεμπτικών για το πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη Τετάρτη και για το πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου ως τα τέλη του μήνα.

Το Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» σχεδιάστηκε από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη του καρκίνου.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι από τους πιο συχνούς και επικίνδυνους καρκίνους αλλά που αν τον προλάβεις στην αρχή θεραπεύεται. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητος ο προσυμπτωματικός έλεγχος που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ίασης από τη νόσο. Προτρέπω όλους τους πολίτες που έλαβαν το μήνυμα από την ΗΔΙΚΑ, να μην το προσπεράσουν χωρίς να του δώσουν σημασία. Μπορεί να είναι το μήνυμα που θα σας σώσει την ζωή. Το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, αξιοποιώντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέσα από αυτά τα προγράμματα, χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ωφεληθεί, αναδεικνύοντας τη σημασία της προληπτικής ιατρικής στην προστασία της δημόσιας υγείας».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε:

«Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης «είμαστε παντού»! Συνεργαζόμαστε με όλα τα Υπουργεία, καθώς η εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες του κράτους και κατά συνέπεια την καθημερινότητα των πολιτών. Σε αυτήν ακριβώς τη λογική, συμβάλλουμε στην υλοποίηση μαζί με το Υπουργείο Υγείας του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ”. Αξιοποιούμε την τεχνολογία, ώστε οι πολίτες να μπορούν να κάνουν εύκολα και δωρεάν τις προληπτικές τους. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να σώσει ζωές. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην υγειονομική φροντίδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για ένα ψηφιακό και αποτελεσματικό κράτος».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε την υλοποίηση ενός προγράμματος που σχεδιάσαμε με στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ αποτελεί μια προσωπική δέσμευση, που τώρα γίνεται πραγματικότητα, από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των περιστατικών καρκίνου.

Η πρόληψη δεν είναι απλά ένα μέτρο υγείας, αλλά μια επένδυση στη ζωή μας. Σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα με αφετηρία τη βαθιά μας πεποίθηση ότι η υγεία ξεκινά από την πρόληψη, και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακούραστα για να διασφαλίσουμε ότι η πρόληψη θα γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων».



