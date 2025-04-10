ΕΟΔΥ: Δύο θάνατοι με covid-19 και 3 από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Μείωση καταγράφει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, ενώ σε χαμηλά επίπεδα κινείται η θετικότητα για covid-19, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων για το διάστημα 31 Μαρτίου-6 Απριλίου.

Ειδικότερα στην έκθεση αναφέρεται:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Καταγράφηκαν 56 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 88. Δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν δύο. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι τέσσερις.

Καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν πέντε.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε σημαντική μείωση. Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τρεις νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, που αφορούν σε προηγούμενες εβδομάδες. Μεταξύ 4.075 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 829 (21%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 816 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με 522 (64%) να ανήκουν στον τύπο Α και 294 (36%) στον τύπο Β. Από τα 491 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 247 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 244 στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η δραστηριότητα του RSV παραμένει σχετικά ήπια, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

