Γιατί, πότε και πώς γουργουρίζει το στομάχι;

Σίγουρα θα έχεις αναρωτηθεί έστω και μία φορά στη ζωή σου γιατί γουργουρίζει το στομάχι σου. Και δεν εννοούμε την προφανή εξήγηση της πείνας αλλά ποιος είναι ο μηχανισμός αυτός που φέρνει τους στομαχικούς θορύβους και τι συμβαίνει εκείνη την ώρα που το στομάχι σου κάνει αυτές τις.. συσπάσεις.

Μάλιστα μερικές φορές είναι πολύ έντονο το γουργουρητό σε σημείο που να ακούγεται και στους γύρω μας, φέρνοντάς μας ενίοτε και σε άβολη θέση.

Τι συμβαίνει λοιπόν εκεί μέσα; Γιατί γουργουρίζει το στομάχι μας;

Το γουργούρισμα μετά το φαγητό

Όταν ακούτε θορύβους μετά το φαγητό στο στομάχι σας αυτοί προέρχονται από την περίσταλση της πέψης, δηλαδή την κίνηση των μυών του στομάχου να σπρώξει την τροφή προς το λεπτό έντερο. Μάλιστα υπάρχει όρος για αυτό και λέγεται βορβορυγμός.

Το στομάχι μας είναι κάτι σαν το πλυντήριο: υγρά, αέρας και στερεά συναντιούνται σε έναν κάδο και αναμιγνύονται με σκοπό την πέψη.

Το γουργούρισμα του άγχους

Το άγχος προκαλεί στο στομάχι βορβορυγμό άσχετα με το αν έχετε φάει ή όχι και γενικότερα εντερικές κινήσεις.

Το γουργούρισμα της πείνας

Μυρίζετε ένα ωραίο φαγητό και ξαφνικά το στομάχι σας αρχίζει να γουργουρίζει. Ο λόγος είναι ότι ο εγκέφαλος μόλις έδωσε την εντολή να απελευθερωθεί η γκρελίνη, η ορμόνη που ανοίγει την όρεξη και να μεταδοθεί στο στομάχι και τα έντερα το μήνυμα ότι πρέπει να φάτε.

Το γουργούρισμα της δυσπεψίας

Το στομάχι όμως γουργουρίζει και όταν δεν μπορούμε να χωνέψουμε κάποιες τροφές όπως τα γαλακτοκομικά, τα όσπρια ή κάποια λαχανικά αλλά και τα τεχνητά γλυκαντικά που περιέχουν τα light αναψυκτικά.

Το βραδινό γουργουρητό

Πολλές φορές το στομάχι γουργουρίζει λίγο πριν κοιμηθείτε αν το τελευταίο σας γεύμα δεν περιείχε αρκετή πρωτεΐνη που σας κρατά χορτάτους περισσότερο ή αν φάγατε πολύ πριν τον ύπνο και ειδικά σε συνδυασμό με αλκοόλ και πολλά λιπαρά. Επίσης μπορεί απλώς να το ακούτε επειδή έχει ησυχία.

Εννοείται βέβαια ότι το γουργουρητό είναι απολύτως φυσιολογικό. Αν όμως συνοδεύεται από πόνο, πρήξιμο ή αλλαγές στην τουαλέτα επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας.

Τι να κάνω για να σταματήσει;

Κάποιες φορές το γουργουρητό μπορεί να σας φέρει σε δύσκολη θέση αν ακουστεί παρότι δεν έχετε κανέναν λόγο να ντρέπεστε.

Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να περπατήσετε λίγο για να ηρεμήσει το στομάχι. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να βοηθήσετε να περιοριστεί το γουργουρητό αν τρώτε τακτικά και ελαφριά γεύματα, ελέγχετε το άγχος σας, πίνετε νερό στη διάρκεια της μέρας, τρώτε αργά και συνειδητά με κλειστό το στόμα και αποφεύγετε τροφές που σας φέρνουν φούσκωμα.

