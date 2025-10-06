Το Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα από το σύστημα αξιολόγησης στα νοσοκομεία, παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα (6/10) σε κοινή συνέντευξη Τύπου οι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μιλώντας για τις αλλαγές που είναι πλέον ορατές στην υγεία ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, έκανε λόγο για ένα έργο το οποίο έχει χαμηλό κόστος με πολλαπλασιαστικό όφελος για τους πολίτες, σύμφωνα με το Ertnews.gr.

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε ότι «υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία γίνονται και τα οποία ο κόσμος δεν τα γνωρίζει και αφορούν δράσεις οι οποίες απλοποιούν τη ζωή των πολιτών» σημειώνοντας ότι είναι μια προσπάθεια σε εξέλιξη.

Ένα εκατομμύριο ηλεκτρονικά μηνύματα στους πολίτες για τη δωρεά οργάνων

Για μια μια μεγάλη μεταρρύθμιση την οποία χαρακτήρισε «ηθική μας υποχρέωση» ενημέρωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοινώνοντας ότι από το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου έχει αρχίσει από το gov.gr, η αποστολή e-mail σε όλους τους Έλληνες πολίτες από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Στο κείμενό του ο Οργανισμός εξηγεί τα οφέλη των μεταμοσχεύσεων και τη διαδικασία για να δηλώσει κάποιος δότης οργάνων καθώς με ένα «κλικ» στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο mail μπορούν να δηλώσουν δότες συμπαγών οργάνων σώματος. Μέχρι τώρα έχουν λάβει το e-mail, ένα εκατομμύριο πολίτες. Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την προσεχή Παρασκευή όταν και θα έχουν λάβει όλοι οι πολίτες το ενημερωτικό αυτό ηλεκτρονικό μήνυμα. «Και μια ζωή να σωθεί, έχει αξία» τόνισε ο υπουργός.

Για το Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «οι πολίτες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στους συμβεβλημένους γιατρούς και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Από την 1η Οκτωβρίου, έχουν προστεθεί με μία εγκύκλιο και τα 127 νοσοκομεία της χώρας. Έχουμε πάνω από 200.000 κλεισμένα ραντεβού. Το πιο εντυπωσιακό ήταν η πρώτη μέρα που δείχνει και το πόσο ο κόσμος περίμενε πραγματικά αυτήν την συγκεκριμένη εφαρμογή».

Μιλώντας για τη γραμμή επικοινωνίας των πολιτών επισήμανε ότι «η γραμμή είναι σχεδιασμένη για να δέχεται την ημέρα έως 11.000 κλήσεις. Από το Σάββατο έχουμε προσθέσει την υπηρεσία call back, μέσω του 1566.

Έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής να έχουμε μέσα στο σύστημα 12.600, σαράντα διαφορετικών ειδικοτήτων. Έχουμε καλύψει τα 127 νοσοκομεία της χώρας, στο σύνολο έχουμε πάνω από 1.200 παθολόγους, 770 καρδιολόγους, 880 παιδιάτρους κλπ.

Ο σκοπός μας είναι να αφαιρέσουμε από τον ασθενή την ταλαιπωρία και την αγωνία αν θα βρει γιατρό. Θα βρει γιατρό και κατά κανόνα γρήγορα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό που χτίσαμε δεν υπάρχει πουθενά αλλού.»

Τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης

Παρουσιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα την αξιολόγησης των πολιτών που αφορούν 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές, από τα οποία έχουν εξαιρεθεί τα παιδιατρικά, ογκολογικά, ψυχιατρικά, νοσοκομεία οι ερωτώμενοι στην έρευνα απάντησαν ως εξής:

Τα γενικά αποτελέσματα καταδεικνύουν πολύ υψηλή ικανοποίηση σε βασικούς άξονες, οι οποίοι συνδέονται με την ασφάλεια και την ποιότητα φροντίδας.

Η επάρκεια του ιατρικού εξοπλισμού και του ιατρικού προσωπικού συγκεντρώνει ποσοστά θετικών απαντήσεων της τάξεως του 92%.

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συγκεντρώνει η παροχή κατανοητών οδηγιών τόσο προφορικά όσο και γραπτών.

Πολύ υψηλά αξιολογείται και ο βαθμός εμπιστοσύνης προς τους θεράποντες ιατρούς και προς το νοσηλευτικό προσωπικό.

Ελαφρώς χαμηλότερο είναι το γενικό ποσοστό ικανοποίησης από την ύπαρξη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου.

Στον αντίποδα, παρατηρούνται συγκεκριμένες πτυχές με μέτρια επίπεδα ικανοποίησης, δηλαδή κάτω από το όριο του 75% όσον αφορά τη καθαριότητα των θαλάμων νοσηλείας που αξιολογείται θετικά από το 69% των ασθενών.

Πιο χαμηλά βρίσκονται τα ποσοστά που αφορούν στην αριθμητική επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού και την συμμετοχή των ασθενών στην διαμόρφωση αποφάσεων για την φροντίδα και τη θεραπεία τους.

Η ποιότητα του φαγητού καταγράφεται από μόλις το 48% των ασθενών.

Η συνολική ικανοποίηση των ασθενών είναι υψηλότερη στις καρδιολογικές και παθολογικές κλινικές και λιγότερο στις νευρολογικές.

Από τα ευρήματα της έρευνας σε νοσοκομείο της Αττικής φαίνεται ότι η σίτιση και η καθαριότητα του θαλάμου νοσηλείας ανά κλινική, παρουσιάζει διαφορές.

Όπως επισημάνθηκε έγινε εκπαίδευση στους διοικητές των νοσοκομείων ενώ εντός του Οκτωβρίου θα λάβουν πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς πρέπει πλέον να αποτυπώνουν τόσο την υφιστάμενη κατάσταση από την αξιολόγηση των ασθενών που έχουν λάβει υπηρεσίες στο νοσοκομείο τους, αλλά επίσης και τα χρονικά διαστήματα στα οποία πρέπει να επανεξετάζουν, την όποια αλλαγή και για κάθε άξονα των οποίο υπάρχει πρόβλημα.

«Στις αρχές του ’26 η παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων»

«Ο σκοπός του Υπουργείου Υγείας είναι όλα αυτά τα εργαλεία να αποτελέσουν πρότυπο» σημείωσε ο υπουργός Υγείας προσθέτοντας ότι «το εργαλείο της αυτοαξιολόγησης δείχνει, ως προς τη γενική εικόνα του ΕΣΥ, ένα τελείως διαφορετικό ΕΣΥ από αυτό που έχει η κοινή γνώμη».

«Τελικός σκοπός μας είναι στις αρχές του 2026 να είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το σύνολο των πληροφοριών, την αξιολόγηση ανά κλινική σε κάθε νοσοκομείο», συμπλήρωσε ο υπουργός και επεσήμανε: «Πρώτον, όλα τα εργαλεία πρέπει να αποτελέσουν εργαλεία διαφάνειας προς τον κόσμο. Το ΕΣΥ δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στον κόσμο. Δεύτερον, αυτά αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τη διοίκηση, να βλέπουμε ποιοι κάνουν καλή δουλειά. Κι εγώ θα τους κρίνω με το αν στην πάροδο του χρόνου έχουν βελτιώσει τις συνθήκες για τις οποίες τους έδωσαν οι πολίτες άσχημο βαθμό».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε όλους τους ασθενείς να απαντούν στα ερωτήματα για την αξιολόγηση και πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί διθυραμβικά καλά τα έως τώρα αποτελέσματα. «Μιλάμε για υγεία. Και ένας να μην έχει πάει καλά, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, είμαστε πολύ καλύτερα από την εικόνα του χάους που συχνά παρουσιάζεται για το ΕΣΥ αλλά έχουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.