Δύο νέα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για παχυσαρκία ενηλίκων και νεφρική δυσλειτουργία

Στα δύο νέα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αναφέρθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1, παρουσίασε το πρώτο νέο πρόγραμμα, το οποίο επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε ενήλικες.

Όπως διευκρίνισε, όσοι πολίτες έχουν ήδη εξεταστεί για καρδιαγγειακά νοσήματα και εμφανίζουν Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 37, θα λάβουν SMS με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για δωρεάν επίσκεψη σε ενδοκρινολόγο ή, όπου δεν υπάρχει, σε παθολόγο ή γενικό ιατρό. Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα έχουν πρόσβαση σε σειρά εξετάσεων, αλλά και στα νέα, υψηλού κόστους φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.

Η αναπληρώτρια υπουργός υπογράμμισε ότι η παχυσαρκία σχετίζεται άμεσα με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, σημειώνοντας πως τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στα φτωχότερα νοικοκυριά, τα οποία συχνά δεν έχουν πρόσβαση στα νέα φάρμακα λόγω κόστους. Για τον λόγο αυτό, το κράτος καλύπτει τη σχετική δαπάνη, ενώ παράλληλα παρέχεται υποχρεωτικά διατροφική συμβουλευτική για τη διασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων.

Πρόγραμμα πρόληψης νεφρικής δυσλειτουργίας

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας σε πολίτες που έχουν διαγνωστεί με υπέρταση, διαβήτη ή καρδιοπάθειες μέσω του προγράμματος πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Οι συγκεκριμένοι πολίτες θα λάβουν επίσης ηλεκτρονικό παραπεμπτικό με SMS για συγκεκριμένες εξετάσεις, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών βλαβών στα νεφρά, ώστε να προληφθεί η εξέλιξη προς νεφρική ανεπάρκεια.

Διεθνής διάκριση για τις πολιτικές πρόληψης

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στη διεθνή διάκριση της Ελλάδας από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τις πολιτικές πρόληψης χρόνιων νοσημάτων και παιδικής παχυσαρκίας. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εθνική διάκριση που καταδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα στον τομέα της πρόληψης, δίνοντας πλέον το παράδειγμα και σε άλλες χώρες.

Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και συμμετοχή πολιτών

Η αναπληρώτρια υπουργός τόνισε ότι το εθνικό πρόγραμμα κατά της παιδικής παχυσαρκίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει σχολεία, γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές και τοπικές κοινότητες. Επισήμανε, επίσης, ότι από τα 6 εκατομμύρια δικαιούχους του Προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», ήδη 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια υγεία και τη σημασία της πρόληψης.

Υποψηφιότητα στον Δυτικό Τομέα Αθηνών

Αναφερόμενη στην υποψηφιότητά της στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, η κ. Αγαπηδάκη δήλωσε ότι επέλεξε να δώσει τη μάχη σε μια περιοχή με έντονες κοινωνικές ανισότητες. Τόνισε πως ο ρόλος του βουλευτή είναι να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, να εντοπίζει τα προβλήματα και να συμβάλλει στην επίλυσή τους, εκφράζοντας τη χαρά της που θα αγωνιστεί σε μια περιοχή με κοινά βιώματα με τους κατοίκους της.

