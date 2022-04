Μια παράξενη υπόθεση προβληματίζει την κοινωνία του Νιού Τζέρσεϊ καθώς σχεδόν 100 άτομα που είτε αποφοίτησαν είτε εργάστηκαν σε γυμνάσιο της πόλης, διαπιστώθηκε πως σε κάποια χρονική στιγμή της ζωής τους εμφάνισαν σπάνιους κακοήθεις όγκους εγκεφάλου.

Οπως αναφέρει η NYP, o Αλ Λουπιάνο είναι μεταξύ των 94 πρώην υπαλλήλων και μαθητών από το Λύκειο Colonia στη σχολική περιφέρεια Woodbridge Township που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ όσων διαγνώστηκαν με καρκίνο στον εγκέφαλο ήταν η μικρότερη αδερφή του Λουπιάνο, η οποία πέθανε από την ασθένεια τον Φεβρουάριο σε ηλικία 44 ετών.

Ο Λουπιάνο διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο στα τέλη της δεκαετίας του 1990, σε ηλικία 27 ετών.

Πέρυσι, η σύζυγός του - η οποία επίσης πήγε σχολείο στο Colonia - διαγνώστηκε με έναν σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο. Την ίδια ακριβώς μέρα, η μικρότερη αδερφή του που επίσης πήγαινε εκεί σχολείο, έμαθε ότι και αυτή είχε καρκίνο στον εγκέφαλο.

Μετά τον θάνατο της αδερφής του τον Φεβρουάριο, ο Λουπιάνο πείστηκε για την ύπαρξη μιας συσχέτισης της εμφάνισης της νόσου με το γεγονός ότι όλοι τους πήγαν στο ίδιο σχολείο.

Τον περασμένο μήνα, δημιούργησε μια ομάδα στο Facebook ρωτώντας τους ντόπιους αν γνωρίζουν άλλα άτομα που σχετίζονται με το σχολείο και είχαν παρόμοιες διαγνώσεις.

Σε λιγότερο από έξι εβδομάδες, όπως αναφέρει ο Λουπιάνο, συγκέντρωσε τα ονόματα 94 ατόμων που συνδέονται με το σχολείο και έχουν αναπτύξει όγκους στον εγκέφαλο.

Η ανησυχητική αυτή είδηση έγινε πρωτοσέλιδο στα τοπικά μέσα και αναδείχτηκε από το CBS News.

