Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος: Πώς ανακουφίζει από τον πόνο

Τι είναι η Μονοδιαμερισματική Αρθροπλαστική Γόνατος (ΜΑΓ);

«Η ΜΑΓ εφαρμόζεται σε ασθενείς με αρθρίτιδα που επηρεάζει μόνο ένα από τα τρία διαμερίσματα του γόνατος. Αντί να αντικατασταθεί ολόκληρη η άρθρωση, η επέμβαση αφορά μόνο το κατεστραμμένο διαμέρισμα, διατηρώντας τους υγιείς ιστούς και τους συνδέσμους. Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος είναι μια λιγότερο επεμβατική μέθοδος που επικεντρώνεται μόνο στο σημείο που πάσχει. Αυτό σημαίνει λιγότερος πόνος και ταχύτερη επιστροφή στις αγαπημένες σας δραστηριότητες», εξηγεί ο κ. Θωμάς Κρίθυμος Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επιμελητής της Κλινικής Ώμου-Γόνατος του Metropolitan General.

Πλεονεκτήματα της ΜΑΓ

1. Ελάχιστα Επεμβατική Προσέγγιση: Η ΜΑΓ απαιτεί μικρότερη τομή και αφαίρεση οστού σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική, κάτι που μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο και την ανάγκη για αναλγητικά.

2. Ταχύτερη Ανάρρωση: Οι ασθενείς επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους ταχύτερα, καθώς η λειτουργία της άρθρωσης αποκαθίσταται πιο γρήγορα.

3. Φυσική Αίσθηση του Γόνατος: “The Forgotten Knee”

Επειδή διατηρούνται οι υγιείς ιστοί και οι χιαστοί σύνδεσμοι, οι ασθενείς αναφέρουν ότι το γόνατό τους «αισθάνεται» πιο φυσικό μετά την επέμβαση.

4. Μικρότερη Απώλεια Αίματος: Η μικρότερη χειρουργική παρέμβαση μειώνει την ανάγκη για μεταγγίσεις.

5. Διατήρηση των επιλογών για το μέλλον: Σε περίπτωση που προκύψει εκτεταμένη φθορά στο υπόλοιπο γόνατο, η ΜΑΓ δεν περιορίζει την επιλογή μελλοντικής ολικής αρθροπλαστικής.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η ΜΑΓ είναι ιδανική για ασθενείς:

• Με εντοπισμένη αρθρίτιδα σε ένα μόνο διαμέρισμα του γόνατος

• Με καλή λειτουργία των χιαστών συνδέσμων

• Που είναι ενεργοί και επιθυμούν ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα.

«Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ασθενούς. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρείται εξαιρετική επιλογή για τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις», καταλήγει ο κ. Κρίθυμος.

