Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος: Πώς ανακουφίζει από τον πόνο

Τι είναι η Μονοδιαμερισματική Αρθροπλαστική Γόνατος (ΜΑΓ);
«Η ΜΑΓ εφαρμόζεται σε ασθενείς με αρθρίτιδα που επηρεάζει μόνο ένα από τα τρία διαμερίσματα του γόνατος. Αντί να αντικατασταθεί ολόκληρη η άρθρωση, η επέμβαση αφορά μόνο το κατεστραμμένο διαμέρισμα, διατηρώντας τους υγιείς ιστούς και τους συνδέσμους. Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος είναι μια λιγότερο επεμβατική μέθοδος που επικεντρώνεται μόνο στο σημείο που πάσχει. Αυτό σημαίνει λιγότερος πόνος και ταχύτερη επιστροφή στις αγαπημένες σας δραστηριότητες», εξηγεί ο κ. Θωμάς Κρίθυμος Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επιμελητής της Κλινικής Ώμου-Γόνατος του Metropolitan General.
Πλεονεκτήματα της ΜΑΓ
1. Ελάχιστα Επεμβατική Προσέγγιση: Η ΜΑΓ απαιτεί μικρότερη τομή και αφαίρεση οστού σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική, κάτι που μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο και την ανάγκη για αναλγητικά.
2. Ταχύτερη Ανάρρωση: Οι ασθενείς επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους ταχύτερα, καθώς η λειτουργία της άρθρωσης αποκαθίσταται πιο γρήγορα.
3. Φυσική Αίσθηση του Γόνατος: “The Forgotten Knee”
Επειδή διατηρούνται οι υγιείς ιστοί και οι χιαστοί σύνδεσμοι, οι ασθενείς αναφέρουν ότι το γόνατό τους «αισθάνεται» πιο φυσικό μετά την επέμβαση.
4. Μικρότερη Απώλεια Αίματος: Η μικρότερη χειρουργική παρέμβαση μειώνει την ανάγκη για μεταγγίσεις.
5. Διατήρηση των επιλογών για το μέλλον: Σε περίπτωση που προκύψει εκτεταμένη φθορά στο υπόλοιπο γόνατο, η ΜΑΓ δεν περιορίζει την επιλογή μελλοντικής ολικής αρθροπλαστικής.
Σε ποιους απευθύνεται;
Η ΜΑΓ είναι ιδανική για ασθενείς:
• Με εντοπισμένη αρθρίτιδα σε ένα μόνο διαμέρισμα του γόνατος
• Με καλή λειτουργία των χιαστών συνδέσμων
• Που είναι ενεργοί και επιθυμούν ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα.
«Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ασθενούς. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρείται εξαιρετική επιλογή για τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις», καταλήγει ο κ. Κρίθυμος.
- Είκοσι χρόνια επιτυχημένων επεμβάσεων στο υπερσύγχρονο Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου Gamma Knife του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ
- DW: Oξέωση από παρακεταμόλη... δεν είναι νέα παρενέργεια
- Στο επίκεντρο της καινοτομίας που σώζει ζωές η Μονάδα Εγκεφαλικών Επεισοδίων στον «Αττικόν» - Τι λέει ο Γιώργος Τσιβγούλης, επικεφαλής της Μονάδας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.