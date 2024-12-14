Στο επίκεντρο της καινοτομίας που σώζει ζωές η Μονάδα Εγκεφαλικών Επεισοδίων στον «Αττικόν» - Τι λέει ο Γιώργος Τσιβγούλης, επικεφαλής της Μονάδας

Η πρώτη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ) στο ΕΣΥ που έλαβε Πιστοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ΑΕΕ (European Stroke Unit Organization), λειτουργεί στην Β´ Νευρολογική Κλινική του ΕΚΠΑ, στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο του 2023, είναι δυναμικότητας 6 κλινών και η πληρότητα της αγγίζει το 99,3%.

Χρειάστηκαν 6 μήνες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πιστοποίησης, η οποία δείχνει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας που προσφέρει σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ).

Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, έχουν νοσηλευτεί 387 ασθενείς με ΑΕΕ, εκ των οποίων περίπου οι 70 κάτω των 50 ετών. Τα ποσοστά επιπλοκών που καταγράφησαν είναι πολύ χαμηλά, μόλις 6%. Πάνω από 70% των ασθενών έλαβε εξιτήριο από τη Μονάδα σε άριστη λειτουργική κατάσταση χωρίς υπολειμματική αναπηρία. Η μέση διάρκεια νοσηλείας είναι πέντε ημέρες.

Οι ασθενείς με βαρύτερη νευρολογική εικόνα μεταφέρθηκαν μετά τη σταθεροποίησή τους, σε Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης. Ασθενείς που χρειάστηκαν ειδική χειρουργική επέμβαση παραπέμφησαν τάχιστα στις αντίστοιχες ειδικότητες.

Την ικανοποίησή του για την ευρωπαϊκή πιστοποίηση εκφράζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ, και διευθυντής της Β' Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ στο «Αττικόν», Γιώργος Τσιβγούλης.

Εξηγεί ότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση έρχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ΑΕΕ, ύστερα από σχετική εξέταση του φακέλου από ειδική διεθνή ομάδα εμπειρογνομώνων (ESO Stroke Unit Certification Committee) και δείχνει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στο «Αττικόν» με την ιατρική συμβολή του ΕΚΠΑ.

«Είναι μια διεθνής πιστοποίηση που χρειάστηκαν 6 μήνες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Γίνεται αναλυτική εξέταση του φακέλου υποβολής όσον αφορά τα θεραπευτικά πρωτόκολλα τη στελέχωση του ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού , των φυσικοθεραπευτών, των εργοθεραπευτών, δηλαδή όλου του προσωπικού της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας ΑΕΕ».

Τα εύσημα τονίζει ο κ. Τσιβγούλης ανήκουν σε όλο το νοσοκομείο «Αττικόν», διότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διεπιστημονική αντιμετώπιση των εγκεφαλικών και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων (καρδιολόγοι, νευροχειρουργοί, παθολόγοι, ακτινολόγοι, επεμβατικοί ακτινολόγοι, εντατικολόγοι, αναισθησιολόγοι, γενικοί χειρουργοί) λειτουργεί άψογα.

Η Β' Πανεπιστημιακή Νευρολογική κλινική του ΕΚΠΑ έχει λάβει βραβεία από το 2018, από τότε που θεσπίστηκε η διαδικασία ελέγχου ποιότητας της παροχής υπηρεσιών υγείας.

«Η ΜΑΦ είναι η κορωνίδα της θεραπευτικής για τα εγκεφαλικά και είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι γι' αυτή την πιστοποίηση», αναφέρει ο καθηγητής .

Τονίζει τη σημαντική συμβολή της νοσηλευτικής υπηρεσίας σχετικά με τη στελέχωση του προσωπικού, διότι χρειάζεται συγκεκριμένος αριθμός νοσηλευτών ανά ασθενή, του διοικητή του νοσοκομείου και του διοικητή της Β ΥΠΕ, καθώς και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη και συνεργασία.

Η πιστοποίηση έχει 5ετή διάρκεια και αυτό αντανακλά τη συνεχή υποστήριξη που λαμβάνει η Μονάδα από το υπουργείο Υγείας, τόσο από την πλευρά της στελέχωσης ιατρικού προσωπικού, όπου έχουν ενταχθεί στο δυναμικό της επιμελητές του ΕΣΥ με εξειδίκευση στα ΑΕΕ, όσο και στη δυνατότητα συμμετοχής της σε μεγάλες διεθνείς κλινικές μελέτες που αφορούν τις σύγχρονες θεραπευτικές υπηρεσίες για ασθενείς με εγκεφαλικό.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στο επίκεντρο της καινοτομίας και μπορούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων», τονίζει ο κ. Τσιβγούλης.

Ο ίδιος εντατικοποίησε την προσπάθεια ανάπτυξης Μονάδων Εγκεφαλικών από το 2019, ως επικεφαλής των ομάδων εργασίας για τα εγκεφαλικά και τις μονάδες εγκεφαλικών, τις θεραπείες επαναιμάτωσης, (θρομβόλυσης και θρομβοεκτομής) και για την δευτερογενή πρόληψη, του υπουργείου Υγείας.

Η σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης

Σύμφωνα με τον καθηγητή, εκθετικά αυξάνεται τα τελευταία χρόνια η επίπτωση των εγκεφαλικών επεισοδίων, λόγω γήρανσης του πληθυσμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εγκεφαλικών και ο ΠΟΥ αναφέρουν ότι ένας στου έξι συνανθρώπους μας κάποια στιγμή στη ζωή του, θα πάθει εγκεφαλικό.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες; Με τα πρώτα συμπτώματα εγκεφαλικού να αναζητήσουν γρήγορα ιατρική βοήθεια.

«Το βασικό είναι ότι υπάρχουν ασθενείς που καθυστερούν να πάνε στο νοσοκομείο. Είχαν συμπτώματα εγκεφαλικού και έρχονται την 2η και 3η μέρα στο νοσοκομείο», αναφέρει ο κ. Τσιβγούλης. «Αν είναι να γίνουν αυτές οι πρωτοποριακές θεραπείες -όπως αυτές που εφαρμόζονται στη Μονάδα στο Αττικόν- πρέπει οι ασθενείς να έρχονται στο νοσοκομείο γρήγορα. Συμπτώματα εγκεφαλικού ισοδυναμούν με γρήγορη μετάβαση στο νοσοκομείο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ανάπτυξη Μονάδων για ΑΕΕ στα Νοσοκομεία

Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη αντίστοιχων Μονάδων για ΑΕΕ σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, σημειώνει ο καθηγητής. «Ήδη, έχουν γίνει βήματα και θα πρέπει να υποστηριχθούν περαιτέρω. Και βεβαίως, όσο περισσότερες πιστοποιημένες Μονάδες έχουμε από ευρωπαϊκούς φορείς τόσο καλύτερο για τη χώρα μας», τονίζει.

Προσθέτει ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια «εκτόξευση» του ενδιαφέροντος για το εγκεφαλικό, το οποίο και αποτέλεσε προτεραιότητα του υπουργείου Υγείας.

Ενδεικτικά αναφέρει ότι τα κέντρα που κάνουν θρομβολύσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά και από 14 το 2013, έχουν φτάσει να υπάρχουν 43 κλινικές, νευρολογικές οι περισσότερες και κάποιες παθολογικές που κάνουν θρομβόλυση σε όλη την επικράτεια.

Από 19 μονάδες για ΑΕΕ που προβλέπεται να δημιουργηθούν, σήμερα είναι σε πλήρη λειτουργεία στο «Αττικόν» και το Παπαγεωργίου και κάποιες άλλες όπως αυτές στα νοσοκομεία «Αιγινήτειο», «Γεώργιος Γεννηματάς» και στον «Ερυθρό Σταυρό» είναι στην τελική φάση λειτουργίας τους.

«Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και να στηριχθεί η στελέχωση των Μονάδων, ειδικά με νοσηλευτικό προσωπικό, διότι αυτό ήταν το κυριότερο πρόβλημα που δεν είχαμε αρκετές Μονάδες».

Αν όλες οι Μονάδες λειτουργήσουν περίπου 1500 πολίτες που θα είχαν σοβαρή αναπηρία μετά το εγκεφαλικό, θα είναι λειτουργικοί.

Εξηγεί ότι η δημιουργία περισσότερων τέτοιων Μονάδων και η πλήρης λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για τα ΑΕΕ θα συμβάλλει σημαντικά στην ελάττωση των θανάτων και της αναπηρίας των ασθενών με ΑΕΕ στη χώρα μας.

Ο κ. Τσιβγούλης καταλήγει ότι στον τομέα των εγκεφαλικών έχουν γίνει πολλά πράγματα, ωστόσο οι προσπάθειες συνεχίζονται για να γίνουν περισσότερα.

Η επιστημονική κοινότητα είναι έτοιμη, υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονες στην Ελλάδα, που μπορούν να συντονίσουν και να λειτουργήσουν αυτές τις Μονάδες, καταλήγει.

