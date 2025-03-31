Ενδοαυλική θεραπεία με laser: Αντιμετώπιση κιρσών και φλεβικής ανεπάρκειας

Ο ενδοαυλικός αποκλεισμός της μείζονος ή/και της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας με laser (EVLA) αποτελεί στις μέρες μας την πλέον αξιόπιστη, ασφαλή και αποτελεσματική, ελάχιστα επεμβατική θεραπεία για τη φλεβική ανεπάρκεια και τους κιρσούς.

«Υπό υπερηχογραφική πάντα καθοδήγηση, μια ίνα laser που βρίσκεται στην κορυφή ενός καθετήρα εισέρχεται στον αυλό της ανεπαρκούς φλέβας μέσω μιας μικροσκοπικής τομής.

Στη συνέχεια, γίνεται έγχυση τοπικού αναισθητικού διαλύματος πέριξ της συγκεκριμένης φλέβας την οποία και τυλίγει καθ’ όλο το μήκος της. Στην οπτική ίνα του laser αναπτύσσεται ακτινικά θερμική ενέργεια προκαλώντας σύμπτυξη των τοιχωμάτων της φλέβας, συρρίκνωσή τους και εν τέλει οριστικό σφράγισμα του αυλού της φλέβας στο σύνολό της γιατί εμείς με έναν πολύ αργό ρυθμό αποσύρουμε τον καθετήρα προς τα πίσω», εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Ν. Ξηρομερίτης MD, PHD, MSC, Αγγειοχειρουργός - Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Διευθυντής Δ´ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής-Ενδοαυλικό Laser Φλεβικών Παθήσεων Metropolitan General.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας η επιτυχία της συγκεκριμένης θεραπείας κιρσών με το ενδοαυλικό Laser κυμαίνεται μεταξύ 95-98%, με απείρως λιγότερες πιθανές επιπλοκές από την κλασική χειρουργική επέμβαση που στις μέρες μας, βάσει οδηγιών εφαρμόζεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και εν ολίγοις τείνει να εγκαταλειφθεί.

Τι να περιμένετε από την ενδοαυλική θεραπεία κιρσών με laser

«Προηγείται πάντα της επεμβατικής διαδικασίας η σωστή και λεπτομερής χαρτογράφηση του φλεβικού δικτύου του ποδιού. Στη συνέχεια όπως προαναφέρθηκε εφαρμόζεται τοπικό αναισθητικό. Ο/η ασθενής προηγουμένως έχει λάβει μία ήπια αναισθησία που εξασφαλίζει ότι έχει έναν ήρεμο ύπνο, είναι απόλυτα ακίνητος/η και δεν αντιλαμβάνεται το παραμικρό.

Η θερμική ενέργεια του laser παρέχεται για να σφραγίσει ολοκληρωτικά τον αυλό της ανεπαρκούς φλέβας. Το περπάτημα αμέσως μετά τη διαδικασία ενθαρρύνεται, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται σύσπαση των μυών του ποδιού και διευκολύνεται η φλεβική επιστροφή. Η κανονική καθημερινή δραστηριότητα μπορεί να ξαναρχίσει αμέσως – απλά καλό είναι να αποφεύγει κανείς αυστηρά δραστηριότητες όπως προπονήσεις γυμναστικής που αυξάνουν υπερβολικά την ενδοκοιλιακή πίεση.

Συστήνεται για τα πρώτα 2-3 24ωρα να αποφεύγεται η υπερβολική ορθοστασία και η υπερβολική άρση βάρους. Μπορεί μετεγχειρητικά να παρατηρηθεί ήπιο άλγος και μώλωπες. Οποιαδήποτε ήπια ή μη ενόχληση μπορεί να αντιμετωπιστεί με μη συνταγογραφούμενα, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη μετά από συνεννόηση και συζήτηση πάντα με τον αγγειοχειρουργό σας», καταλήγει ο κ. Ξηρομερίτης.

