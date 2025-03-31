Η κολπική μαρμαρυγή αυξάνει τον κίνδυνο μελλοντικής άνοιας κατά 21% σε ασθενείς κάτω των 70 ετών και τον κίνδυνο πρώιμης άνοιας (διάγνωση πριν από την ηλικία των 65 ετών) κατά 36%, όπως προκύπτει από έρευνα.

Η κολπική μαρμαρυγή προκαλεί ακανόνιστο καρδιακό παλμό και είναι σχετικά συχνή, επηρεάζοντας το 2%-3% του γενικού πληθυσμού, με το ποσοστό εμφάνισης να αυξάνεται με την ηλικία.

Στην έρευνα, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας EHRA 2025, οι επιστήμονες αξιολόγησαν την ανεξάρτητη συσχέτιση μεταξύ κολπικής μαρμαρυγής και περιστατικών άνοιας στην Καταλονία, στην Ισπανία. Η μελέτη παρατήρησης συμπεριέλαβε περισσότερα από δυόμισι εκατομμύρια άτομα που, το 2007, ήταν τουλάχιστον 45 ετών και δεν είχαν προηγούμενη διάγνωση άνοιας.

Τα δεδομένα προήλθαν από το Σύστημα για την Ανάπτυξη Έρευνας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα, το οποίο παρέχει ανώνυμα δεδομένα για πάνω από το 80% του πληθυσμού της Καταλονίας. Η περίοδος παρακολούθησης διήρκεσε 15 χρόνια, από το 2007 έως το 2021. Ο μέσος όρος παρακολούθησης ήταν 13 έτη.

Όπως διαπιστώθηκε, η συσχέτιση κολπικής μαρμαρυγής και άνοιας ήταν ισχυρότερη στους ενηλίκους κάτω των 70 ετών και στην εμφάνιση πρώιμης άνοιας. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ότι στις ηλικίες 45-50 ετών, οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή είχαν 3,3 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια από εκείνους χωρίς κολπική μαρμαρυγή. Ευρύτερα, σε ασθενείς που διαγνώστηκαν με κολπική μαρμαρυγή πριν από την ηλικία των 70 ετών, η πάθηση αύξησε τον κίνδυνο άνοιας κατά 21%. Ακόμα ισχυρότερη ήταν η επίδραση της κολπικής μαρμαρυγής σε σχέση με την άνοια πρώιμης έναρξης, καθώς η κολπική μαρμαρυγή αυξάνει τον κίνδυνο κατά 36%. Αντίθετα, στους ασθενείς ηλικίας άνω των 70 ετών δεν διαπιστώθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ κολπικής μαρμαρυγής και άνοιας.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πληθυσμιακή μελέτη που αξιολογεί τη συσχέτιση μεταξύ κολπικής μαρμαρυγής και άνοιας. «Θα πρέπει τώρα να διερευνήσουμε εάν οι στρατηγικές έγκαιρης ανίχνευσης και η επιθετική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής σε νεότερους ασθενείς μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου άνοιας και στην αλλαγή της φυσικής πορείας της νόσου», καταλήγουν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.