Μια νέα ελπίδα στη θεραπεία του καρκίνου

Στον αγώνα τους κατά του καρκίνου, οι ασθενείς υποφέρουν συχνά από σοβαρές παρενέργειες. Τώρα, Γερμανοί ερευνητές βρήκαν έναν τρόπο να κάνουν τη θεραπεία πολύ πιο ανεκτή. Μια διάγνωση καρκίνου δεν ισοδυναμεί πλέον με «θανατική καταδίκη». Χάρη στη σύγχρονη ιατρική, πολλές μορφές καρκίνου μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία – φυσικά, όσο νωρίτερα εντοπιστεί η ασθένεια, τόσο καλύτερες είναι και οι πιθανότητες επιβίωσης.



Ωστόσο, η ίδια η θεραπεία του καρκίνου μπορεί να είναι συνάμα και πολύ επώδυνη. Συχνά, υποφέρει ολόκληρο ολόκληρο το σώμα από εκείνη ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς αναγκάζονται ακόμη και να διακόψουν τη θεραπεία λόγω των σοβαρών παρενεργειών.



Μια μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο στο επιστημονικό περιοδικό Cancer Cell, φέρνει τώρα νέες ελπίδες. Ερευνητές από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Φράιμπουργκ διαπίστωσαν ότι η ακτινοβολία UV σε ανοσοκύτταρα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ανοχή των ασθενών στην ανοσοθεραπεία. Οι παρενέργειες μειώνονται αισθητά χωρίς να επηρεάζεται η αντικαρκινική άμυνα του οργανισμού.

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της θεραπείας με ακτινοβολία UV;

Στη μελέτη συμμετείχαν 14 ασθενείς από τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία των γερμανικών πολεων Φράιμπουργκ, Έσσεν και Ρέγκενσμπουργκ, οι οποίοι είχαν διαγνωστεί με διάφορες μορφές καρκίνου, όπως μελάνωμα, καρκίνο του πνεύμονα και καρκίνο του θυρεοειδούς.



Κατά τη διάρκεια της ανοσοθεραπείας τους, οι ασθενείς εμφάνισαν κολίτιδα (φλεγμονώδη νόσο του εντέρου), ηπατίτιδα (φλεγμονή του ήπατος) και δερματίτιδα (φλεγμονώδεις αντιδράσεις του δέρματος) ή και συνδυασμό αυτών των παθήσεων. Μετά τη θεραπεία με UV-ακτινοβολία, όλοι οι ασθενείς που έπασχαν από κολίτιδα θεραπεύτηκαν πλήρως, ενώ το 92% των συμμετεχόντων έκανε λόγο για σημαντική μείωση των συμπτωμάτων.



Παρόλο που ο αριθμός των συμμετεχόντων στη μελέτη ήταν μικρός, η υψηλή ανταπόκριση στη θεραπεία και η σχεδόν πλήρης απουσία παρενεργειών ήταν εντυπωσιακές, σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Τσάιζερ, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Φράιμπουργκ.



Παρόλα αυτά, πριν η μέθοδος εφαρμοστεί σε περισσότερους ασθενείς, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες. Τα επόμενα βήματα έχουν ήδη προγραμματιστεί: Στο Φράιμπουργκ θα διεξαχθεί μια νέα κλινική μελέτη με περισσότερους συμμετέχοντες. Και η επιστημονική ομάδα πίσω από την έρευνα είναι αισιόδοξη για τις προοπτικές της. «Η θεραπεία είναι πιθανό να γίνει πιο ασφαλής, καθώς οι παρενέργειες θα μπορούν να ελεγχθούν καλύτερα», δήλωσε ο Τσάιζερ.



Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ήδη σε άλλους ιατρικούς τομείς: Η ακτινοβολία UV έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη θεραπεία ασθενών που έχουν κάνει μεταμόσχευση, καταστέλλοντας οξείς και χρόνιες αντιδράσεις απόρριψης μοσχευμάτων.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

