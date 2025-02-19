Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Γιώργος Τσαλίκης ενώνουν τις δυνάμεις τους, απευθύνοντας κάλεσμα στους πολίτες να εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες, οι οποίες μπορούν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Όπως αναφέρει και ο κ. Τσαλίκης στο βίντεο που ακολουθεί:

«Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων, μπορούν να αποφευχθούν; Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου; Μάθε Πρώτες Βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο Ήρωας της διπλανής πόρτας.»

Πηγή: skai.gr

