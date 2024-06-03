Στο βακτήριο της σαλμονέλας οφείλονται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που εντοπίστηκαν σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκειο του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Εν αναμονή και των επίσημων αποτελεσμάτων, εντός της ημέρας, των δειγματοληψιών που έχουν ληφθεί και έχουν αποσταλεί σε διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο νερό της περιοχής, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν συστήσει στους κατοίκους όχι μόνο να μην πίνουν από το νερό βρύσης, αλλά να μην το χρησιμοποιούν και για την προσωπική τους υγιεινή, ούτε και στο πλύσιμο τροφών και το μαγείρεμα.

Σημειώνεται ότι το τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, μετά από ενημέρωση του ΕΟΔΥ για αυξημένη προσέλευση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο κέντρο υγείας Βελεστίνου και στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, στις 31 Μαΐου, διενήργησε την ίδια ημέρα, δειγματοληψίες πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης των τοπικών κοινοτήτων Ριζομύλου και Στεφανοβικείου, καθώς και από την κεντρική υδατοδεξαμενή Ριζομύλου – Στεφανοβικείου. Τα δείγματα στάλθηκαν στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας στη Λάρισα απ’ όπου σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα.

Παράλληλα, την ίδια μέρα ενημερώθηκε και ο Δήμος Ρήγα Φεραίου για τη λήψη μέτρων, ενώ σήμερα θα πραγματοποιηθεί, από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, αναλυτική διερεύνηση των κρουσμάτων, έλεγχος του δικτύου ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Ριζομύλου και Στεφανοβικείου, καθώς και λήψη δειγμάτων πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης.

Όχι πόσιμο νερό για οποιαδήποτε χρήση

Μέχρις ότου ξεκαθαρίσει το τι πραγματικά συνέβη, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να ζητούν από τους κατοίκους του Ριζομύλου και του Στεφανοβικείου να μην χρησιμοποιούν νερό του δικτύου για ανθρώπινη χρήση τόσο από το οικιακό δίκτυο, όσο και από τις κοινόχρηστες βρύσες.

Παράλληλα, ειδικές συστάσεις έχουν γίνει και στα σχολεία της περιοχής ώστε τα παιδιά να μην πίνουν νερό από τις βρύσες, αλλά και στους υπεύθυνους ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, βιοτεχνιών και οικοτεχνιών τροφίμων.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή καθώς ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε ΜΕΘ και εννιά παιδιά σε απλές κλίνες με έντονα συμπτώματα. Οι πρώτες εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι τα συμπτώματα της γαστρεντερίτιδας συνδέονται με το νερό, ενώ βρέθηκε κι ένα δείγμα με σαλμονέλα. Συνολικά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν ξεπεράσει τα 100, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.