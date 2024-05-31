Θα έλεγε κανείς ότι το να πίνεις νερό είναι ένα από τα πιο εύκολα πράγματα του κόσμου. Κι όμως, οι περισσότεροι δεν καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες, παρά το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουν πόσο πολύτιμο είναι το νερό για την υγεία του οργανισμού συνολικά.

Η βέλτιστη ενυδάτωση συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας, τη βελτίωση της διάθεσης, την ορθή λειτουργία του εντέρου, διευκολύνοντας τη διάσπαση της τροφής και ενισχύοντας την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Βοηθά επίσης στην αποτοξίνωση και τη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος, ενυδατώνοντάς το από μέσα προς τα έξω και μειώνοντας έτσι την ξηρότητα, τη θαμπάδα και τις λεπτές γραμμές.

Φυσικά, το να πίνεις συνέχεια σκέτο νερό μπορεί να καταντήσει βαρετό κι αυτός είναι ένας βασικός λόγος που πολλοί άνθρωποι δεν πίνουν αρκετό νερό. Τη λύση έρχεται να δώσει το… σέξι νερό του TikTok. Επινοήθηκε αρχικά από τη δημιουργό Kelly Grace Mae, η οποία πρότεινε να μετατρέψεις την καθημερινή κατανάλωση νερού σε μια σέξι εμπειρία, για την οποία θα ανυπομονείς. Έτσι, θα ενισχύσεις την πρόσληψη νερού, προσφέροντας στον οργανισμό σου όλα τα συνεπαγόμενα οφέλη.

Τι είναι, όμως, το σέξι νερό και πώς θα το φτιάξεις;

Ουσιαστικά, σημαίνει να κάνεις το νερό σου πιο ενδιαφέρον, προσθέτοντας μια ποικιλία συμπληρωμάτων, φρούτων ή λαχανικών, που θα σε ενθαρρύνει να αυξήσεις την ημερήσια πρόσληψη νερού που καταναλώνεις. «Μοιάζει λιγότερο με αγγαρεία και περισσότερο με τελετουργικό αυτοφροντίδας», δήλωσε η Mae, προσθέτοντας: «Είναι σαν το νερό που θα σου πρόσφεραν σε ένα φανταχτερό, ακριβό σπα».

Η συνταγή της Mae περιλαμβάνει την προσθήκη ενός μείγματος από σκόνες: Κολλαγόνο, Cowboy Colostrum, Κρεατίνη, Kroma Wellness Cranberry Hydration Elixir, Rainbo 11:11 Multi-Vitamin Mushroom Tincture, Sakara Beauty Water Drops και λεμόνι. Η ίδια, ωστόσο, εξήγησε στο TikTok της ότι δεν χρειάζεται και το δικό σου ρόφημα να περιλαμβάνει τόσα πολλά διαφορετικά συμπληρώματα. «Ένα σέξι νερό δεν χρειάζεται να είναι τόσο έξτρα. Μπορεί απλά να είναι κυριολεκτικά νερό, πάγος και λεμόνι. Το να πίνεις το νερό σου είναι το ζητούμενο». Μπορείς να δοκιμάσεις να προσθέσεις ηλεκτρολύτες, κολλαγόνο και άλλα, ώστε να ενισχύσεις τα οφέλη για τον οργανισμό, όπως η υγεία του δέρματος και του εντέρου, η βελτίωση του ύπνου και της διάθεσης. Αν αναζητάς μια πιο οικονομική επιλογή, η προσθήκη φρούτων ή βοτάνων (όπως μέντα, λεμόνι, αγγούρια ή μούρα) στο νερό σου μπορεί να είναι ένας δημιουργικός τρόπος να προσθέσεις γεύση και να αυξήσεις τα θρεπτικά συστατικά.

Θα πρέπει, ωστόσο, να λάβεις υπόψη σου ότι ορισμένα συμπληρώματα μπορεί να αλληλεπιδρούν αρνητικά μεταξύ τους, επομένως καλό θα είναι να συμβουλευτείς έναν ειδικό πριν δοκιμάσεις το οτιδήποτε. Tο The Every Girl παρουσιάζει ενδιαφέρουσες συνταγές για σέξι νερό, από τις οποίες μπορείς να εμπνευστείς:

Για λαμπερό δέρμα

Συστατικά:

Ανθρακούχο νερό

Φέτες από λεμόνι, ροδάκινο, βερίκοκο και νεκταρίνι

Κολλαγόνο

Η δροσιστική γεύση των φρούτων σε συνδυασμό με το κολλαγόνο είναι ιδανική για ένα υγιές, λαμπερό δέρμα. Mια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι συμμετέχοντες που προσλάμβαναν κολλαγόνο παρουσίασαν πιο σφριγηλό, ελαστικό και ενυδατωμένο δέρμα. Αυτό το αφρώδες μείγμα μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο του αλκοόλ και είναι ιδανικό όταν αισθάνεσαι πως το δέρμα σου χρειάζεται λίγη επιπλέον ενυδάτωση.

Για να ενισχύσεις τη συγκέντρωσή σου

Συστατικά:

Νερό

Πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης

Ανάμεικτα μούρα (φράουλες, βατόμουρα και/ή σμέουρα)

Φέτες αγγουριού

Τα πλούσια σε αντιοξειδωτικά μούρα δημιουργούν ένα σούπερ ρόφημα, πλούσιο σε ηλεκτρολύτες, που μπορεί να απογειώσει τη γνωστική σου υγεία. Αυτό το μείγμα είναι ιδανικό για περιόδους εξετάσεων ή αυστηρών προθεσμιών στη δουλειά. Αν και οι μελέτες είναι περιορισμένες, νέες έρευνες δείχνουν ότι συστατικά σαν αυτά που περιέχει αυτό το ρόφημα μπορούν ενισχύσουν τη μνήμη και την πνευματική απόδοση.

Για να ανακάμψεις μετά από μια νυχτερινή έξοδο

Συστατικά:

Ανθρακούχο νερό (με γεύση λάιμ)

Ηλεκτρολύτες της επιλογής σου

Φέτες αγγουριού

Φύλλα μέντας

Χυμός λάιμ

Η αποτοξινωτική χλωροφύλλη απομακρύνει τις χημικές ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα από τον οργανισμό. Συνδύασέ την με μια ώθηση ηλεκτρολυτών και μια δροσιστική δόση μέντας, αγγουριού και λάιμ για ένα ελιξίριο για το πρωί μετά από ένα ξενύχτι.

Για να αποκοιμηθείς

Συστατικά:

Νερό

Σκόνη μαγνησίου

Χυμός βύσσινου

Σιρόπι λεβάντας

Βατόμουρα

Άνθη λεβάντας για γαρνιτούρα

Μια ή δύο κουταλιές της σούπας από χυμό κεράσι χωρίς ζάχαρη περιέχουν δύο συστατικά που προκαλούν ύπνο: Τρυπτοφάνη και μελατονίνη, τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να δώσουν σήμα στο σώμα σου ότι είναι ώρα για ύπνο. Το μαγνήσιο βοηθά στην ενεργοποίηση των νευροδιαβιβαστών που προκαλούν τη χαλάρωση του σώματος. Η προσθήκη του αρώματος και της γεύσης λεβάντας βοηθά επίσης στην ανακούφιση του στρες και την ηρεμία.

Για να υποστηρίξεις το ανοσοποιητικό σου

Συστατικά:

Νερό

Σκόνη από πρωτόγαλα

Συμπλήρωμα ηλεκτρολυτών ή μια πρέζα κέλτικο θαλασσινό αλάτι

Κομμάτια ανανά

Φέτες μάνγκο και ακτινιδίου

Τα τροπικά φρούτα, σε συνδυασμό με το πρωτόγαλα, ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν επίσης ότι το πρωτόγαλα μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και του εντερικού φραγμού. Πρόσθεσε μερικούς ηλεκτρολύτες για ενυδάτωση και θα έχεις κάνει μια εξαιρετική αρχή για την υποστήριξη του ανοσοποιητικού σου. Αυτή είναι μακράν η πιο κοντινή γεύση σε κάτι που θα έπινες ενώ χαλαρώνεις σε μια παραλία και τα οφέλη για την υγεία βρίσκονται σε κάθε γευστική γουλιά.

