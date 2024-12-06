Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι αποστέλλει εμπειρογνώμονες για να υποστηρίξουν τις υγειονομικές αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για τη διερεύνηση μιας αδιάγνωστης ακόμη ασθένειας που έχει εμφανιστεί σε μια απομακρυσμένη περιοχή της χώρας.

Οι εμπειρογνώμονες του ΠΟΥ είναι καθ' οδόν για την πληγείσα περιοχή Παντζί , μια τοποθεσία στη νοτιοδυτική επαρχία Κουάνγκο, όπου θα παραδώσουν αναγκαία φάρμακα και διαγνωστικά κιτ για να βοηθήσουν στην ανάλυση της αιτίας της ασθένειας, η οποία οι τοπικές αρχές είπαν ότι σκότωσε 143 ανθρώπους τον Νοέμβριο.

Διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις για να προσδιοριστεί η αιτία, τόνισε ο ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι θα κοινοποιήσει περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές είναι διαθέσιμες.

Όσοι προσβλήθηκαν από αυτή την ασθένεια εμφάνισαν συμπτώματα σαν αυτά της γρίπης, περιλαμβανομένου υψηλού πυρετού και έντονης κεφαλαλγίας, δήλωσαν ο Ρεμί Σακί, ο αντικυβερνήτης της επαρχίας Κουάνγκο, και ο τοπικός υπουργός Υγείας Απολινέρ Γιουμπά.

Η κατάσταση είναι υπερβολικά ανησυχητική καθώς ο αριθμός των μολυσθέντων συνεχίζει να αυξάνεται, δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της τοπικής κοινωνίας των πολιτών Σεφοριέν Μαντζαντζά.

Τοπικός επιδημιολόγος δήλωσε ότι περισσότερο έχουν πληγεί από τη συγκεκριμένη νόσο γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: skai.gr

