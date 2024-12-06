Σύμφωνα με καταγγελία στον ΣΚΑΪ, ένας άνθρωπος δήλωσε πως περιμένει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για μια εγχείριση κήλης στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι αυτό που έχουμε ανακοινώσει, οι αναμονές στη Βόρεια Ελλάδα είναι μεγαλύτερες σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα λόγω κυρίως της πανδημίας που είχε μείνει κλειστός ο χειρουργικός τομέας», απάντησε μιλώντας στους «Αταίριαστους» ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους

«Δεν είμαι σίγουρος για τα 7 χρόνια, σε κάθε περίπτωση όμως το "Παπαγεωργίου" είναι το νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη αναμονή στη χώρα», όπως ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

