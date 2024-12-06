Στο 2ο ΚΑΠΗ Γαλατσίου ο Γεωργιάδης: Ξεκίνησαν οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τους ηλικιωμένους

Το 2ο ΚΑΠΗ Γαλατσίου επισκέφτηκε σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Γαλατσίου Γιώργο Μαρκόπουλο. Η επίσκεψη έγινε για την επίσημη έναρξη της Δράσης Προληπτικών Εξετάσεων στα δημοτικά ΚΑΠΗ.

Η νέα δράση του Υπουργείου Υγείας εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» και θα επεκταθεί, το επόμενο διάστημα, σε όλες τις υγειονομικές μονάδες της χώρας. Μία φορά το μήνα, ομάδες ιατρών και νοσηλευτών θα επισκέπτονται τα δημοτικά ΚΑΠΗ προκειμένου να διενεργούν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις (αίματος, εξέταση καρδιάς, πίεσης κλπ) σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων και τακτικής παρακολούθησης με στόχο την ορθή ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής τους.

Μετά την επίσκεψη, ο κ. Γεωργιάδης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω να ευχαριστήσω τις ιατρικές ομάδες που μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά βοηθάει μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας. Σκοπός του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι να κάνουμε τη ζωή τους όσο γίνεται πιο εύκολη και ταυτόχρονα να προστατεύουμε την υγεία τους. Οι προληπτικές εξετάσεις, ιδιαίτερα σε αυτές τις ηλικίες, είναι απολύτως απαραίτητες. Έτσι, αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτό το πρόγραμμα. Σήμερα ξεκινάει από εδώ, αλλά θα επεκταθεί σε όλες τις υγειονομικές Περιφέρειες. Τα γειτονικά Κέντρα Υγείας, μία φορά το μήνα, θα στέλνουν ιατρικές ομάδες να πραγματοποιούν εξετάσεις αίματος και να κάνουν συνταγογράφηση σε όσους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ το επιθυμούν. Θέλουμε να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία και ταυτόχρονα, επειδή καμία φορά όλοι αμελούμε λίγο την υγεία μας, να έχουν και ένα κίνητρο για να προσέχουν περισσότερο. Διότι όσο να ‘ναι, αν δεις το γιατρό μπροστά σου με χαμόγελο μπορεί να κάνεις κάτι που αλλιώς θα το είχες αμελήσει ή θα το έκανες αργότερα. Αυτή μας η δράση είναι επικουρική στη μεγάλη δράση του Υπουργείου Υγείας που είναι το πρόγραμμα "Σπύρος Δοξιάδης" που κάναμε με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε λίγες μέρες, θα έρθουν στο κινητό σχεδόν 6 εκατομμυρίων Ελλήνων και Ελληνίδων, SMS για να μπορούν να κάνουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά νοσήματα. Όσοι κάνουν εξετάσεις, τα αποτελέσματα αυτόματα θα μπαίνουν στην πλατφόρμα και θα βγαίνει ένας παράγων κινδύνου με βάση τα αποτελέσματα. Εάν σε αυτόν τον κίνδυνο είσαι ψηλά, το σύστημα θα σε πηγαίνει αυτόματα στο δεύτερο γύρο εξετάσεων και αν και εκεί είσαι ψηλά, θα λαμβάνεις θεραπεία σε ένα νοσοκομείο. Το Υπουργείο Υγείας είναι εδώ και θα βοηθάει όσο μπορεί περισσότερο».

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου, Γιώργος Μαρκόπουλος ανέφερε με τη σειρά του:

«Όταν ανοίξαμε το ΚΑΠΗ, το πρώτο αίτημα των ωφελούμενων εδώ, ήταν ότι θα ήθελαν μία φορά το μήνα να υπάρχει μία εξέταση από γιατρούς εξειδικευμένους και συνταγογράφηση. Ενημέρωσα τον Υπουργό και προθυμοποιήθηκε αμέσως. Όπως βλέπετε τήρησε το λόγο του και ξεκινάει από εδώ σήμερα από το Γαλάτσι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα».



