Η κερατίνη που εξάγεται από το μαλλί προβάτων έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην προστασία των ανθρώπινων δοντιών. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, οι οδοντιατρικές θεραπείες από μαλλί προβάτων και άλλα μαλλιά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επικάλυψη των δοντιών, την επιδιόρθωση του σμάλτου και την πρόληψη της τερηδόνας

Μετά την εξαγωγή της κερατίνης — μιας πρωτεΐνης που βρίσκεται στα μαλλιά, το δέρμα και τα νύχια — από το μαλλί και την εφαρμογή της στα δόντια, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η ουσία σχημάτιζε ένα προστατευτικό κάλυμμα που μοιάζει με κρύσταλλο και μιμείται το φυσικό σμάλτο των δοντιών.

Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να υποστηρίξει βιώσιμες, χαμηλού κόστους θεραπείες για την τερηδόνα μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, σύμφωνα με τους ερευνητές, σημειώνει το livescience.com. Δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στις 12 Αυγούστου στο περιοδικό Advanced Healthcare Materials.

«Η κερατίνη προσφέρει μια μετασχηματιστική εναλλακτική λύση στις τρέχουσες οδοντιατρικές θεραπείες», δήλωσε η εκ των συγγραφέων της μελέτης Sara Gamea, ερευνήτρια οδοντιατρικής στο King's College του Λονδίνου.

«Όχι μόνο προέρχεται από βιώσιμες πηγές βιολογικών αποβλήτων όπως τα μαλλιά και το δέρμα, αλλά εξαλείφει επίσης την ανάγκη για παραδοσιακές πλαστικές ρητίνες, που χρησιμοποιούνται συνήθως στην οδοντιατρική, οι οποίες είναι τοξικές και λιγότερο ανθεκτικές. Η κερατίνη φαίνεται επίσης πολύ πιο φυσική από αυτές τις θεραπείες, καθώς μπορεί να ταιριάζει καλύτερα με το χρώμα του αρχικού δοντιού», σημειώνει.

Η τερηδόνα είναι η πιο κοινή πάθηση της στοματικής υγείας στον κόσμο, επηρεάζοντας περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Με την πάροδο του χρόνου, τα όξινα τρόφιμα, η κακή στοματική υγιεινή και η καθημερινή φθορά μπορούν να καταστρέψουν το προστατευτικό σμάλτο που καλύπτει τα δόντια ενός ατόμου. Η απώλεια αυτού του σμάλτου μπορεί να οδηγήσει σε πόνο, τερηδόνα και απώλεια δοντιών.

«Σε αντίθεση με τα οστά και τα μαλλιά, το σμάλτο δεν αναγεννάται», δήλωσε ο εκ των συγγραφέων της μελέτης Sherif Elsharkawy, ερευνητής ειδικευμένος στην προσθετική στο King's College του Λονδίνου. «Μόλις χαθεί, χάνεται για πάντα», τονίζει.

Για να διερευνήσουν εάν οι θεραπείες με βάση την κερατίνη θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διακοπή της τερηδόνας και στην αποκατάσταση του σμάλτου, ο Elsharkawy και οι συνεργάτες του εξήγαγαν πρώτα κερατίνη από ίνες μαλλιού. Στη συνέχεια, ανάμειξαν την κερατίνη με νερό, όπου σχημάτισε μια λεπτή μεμβράνη.

Αφού εφάρμοσαν τη μεμβράνη κερατίνης σε ένα δείγμα δοντιού, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι σχημάτισε μια τακτοποιημένη, ισχυρή και κρυσταλλική επίστρωση παρόμοια με το βιολογικό σμάλτο όταν ήρθε σε επαφή με τα μέταλλα του σάλιου.

Οι επιστήμονες διερευνούν τρόπους για να κάνουν τη θεραπεία με κερατίνη διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οδοντόκρεμες με κερατίνη για καθημερινή χρήση ή επαγγελματικά επιχρίσματα που εφαρμόζονται στο οδοντιατρείο θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα μέσα στα επόμενα χρόνια.

«Μπαίνουμε σε μια συναρπαστική εποχή όπου η βιοτεχνολογία μας επιτρέπει όχι μόνο να θεραπεύουμε τα συμπτώματα, αλλά και να αποκαθιστούμε τη βιολογική λειτουργία χρησιμοποιώντας τα ίδια τα υλικά του σώματος», δήλωσε ο Elsharkawy. «Με περαιτέρω ανάπτυξη και τις σωστές συνεργασίες με τη βιομηχανία, σύντομα θα μπορούμε να αποκτήσουμε πιο δυνατά και υγιή χαμόγελα από κάτι τόσο απλό όσο ένα κούρεμα».

Πηγή: skai.gr

