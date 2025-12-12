Στη σοκαριστική υπόθεση για τα 200 παιδιά στην Ευρώπη - 18 παιδιά σε 11 ελληνικές οικογένειες – που γεννήθηκαν από τον δότη καρκινογόνου σπέρματος από τη Δανία αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γενετικής Ιατρικής, κος Κων. Στρατάκης.

Σύμφωνα με τον επιστήμονα γενετιστή, η πρώτη δωρεά έγινε το 2005. «Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η τεχνολογία να ελέγξουν το σπέρμα και να ανιχνεύσουν μεταλλάξεις, όπως υπάρχει σήμερα» είπε χαρακτηριστικά και έτσι η European Sperm Bank στη Δανία πούλησε το γενετικό υλικό σε 67 κλινικές σε 14 χώρες, εκ των οποίων 7 κλινικές στην Ελλάδα.

Ο καθηγητής δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα νοσήσουν όλα τα παιδιά με την καρκινική μετάλλαξη TP53, αλλά «είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο».

Η συγκεκριμένη παραλλαγή σχετίζεται με το Σύνδρομο Li-Fraumeni, το οποίο αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο για διάφορους τύπους καρκίνου σε πολύ νεαρή ηλικία.

Επίσης τόνισε ότι αυτό το γονίδιο είναι πολύ διαφορετικό από άλλα γονίδια που προκαλούν καρκίνους, πχ του μαστού.

«Το TP53 είναι μοναδικό γιατί προκαλεί καρκίνους στην παιδική ηλικία και είναι πολύ σπάνιο – οι μεταλλάξεις στον πληθυσμό είναι 1 στις 10.000».

Ο κος Στρατάκης κλείνοντας είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας «εκτεταμένος, αλλά λογικός έλεγχος» του γενετικού υλικού, ώστε να είναι ασφαλές για το κοινό αλλά να μην αποθαρρύνονται οι δότες σπέρματος και η δότριες ωαρίων από τη δωρεά.

