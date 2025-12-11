Πανευρωπαϊκή ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση για το σπέρμα ενός δωρητή, ο οποίος χωρίς να το γνωρίζει ήταν φορέας μιας γενετικής μετάλλαξης που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στα παιδιά.

Το σπέρμα του «Δότη 7069» διακινήθηκε από την European Sperm Bank στη Δανία και χρησιμοποιήθηκε από 67 κλινικές σε 14 χώρες, μεταξύ αυτών στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Από αυτό το σπέρμα έχουν γεννηθεί περίπου 200 παιδιά σε όλη την Ευρώπη, τα οποία εμφανίζουν έως και 90% πιθανότητα να νοσήσουν με καρκίνο.

Κάποια ήδη νοσούν και μερικά από αυτά τα παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Σε 7 κλινικές στην Ελλάδα, 4 παιδιά με καρκινική μετάλλαξη TP53

Με βάση τα στοιχεία μεγάλη δημοσιογραφική έρευνας 14 δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών της Ευρώπης,που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στην Ελλάδα το σπέρμα του «Δότη 7069» (γνωστός και ως "Kjeld") δόθηκε σε επτά κλινικές γονιμότητας και εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ 4 παιδιά που γεννήθηκαν από αυτό εμφάνισαν καρκινική μετάλλαξη.

Η συγκεκριμένη παραλλαγή σχετίζεται με το Σύνδρομο Li-Fraumeni, το οποίο αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο για διάφορους τύπους καρκίνου σε πολύ νεαρή ηλικία.

Η EBS αναφέρει ότι οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες επικαλούμενες την πολιτική απορρήτου.

Ομως επισημάνει ότι, το 2020, Έλληνας γιατρός που εξειδικεύεται σε ζητήματα παιδικών καρκίνων έχει δηλώσει πως έχει συναντήσει την καρκινική μετάλλαξη TP53 σε τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας.

Ένα από τα παιδιά ασθενεί από καρκίνο.

Ο ίδιος ανέφερε πως το 2023 συνάντησε και ένα τέταρτο παιδί από τον ίδιο δότη, που μεταφέρει επίσης τη μετάλλαξη.

Ωστόσο, με ανακοίνωσή της, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη χώρα μας αναφέρει πως έχουν γεννηθεί 18 παιδιά από το σπέρμα του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που παρείχαν οι δανικές υγειονομικές αρχές, το σπέρμα του δότη 7069 πωλήθηκε επίσης στην Ιρλανδία, την Πολωνία, την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο, όπου δεν γεννήθηκαν παιδιά από αυτό.

Οι αρχές στην Κύπρο, τη Γεωργία, την Ουγγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, όπου επίσης διατέθηκε, δεν έδωσαν στοιχεία.

Σύμφωνα με το BBC, ο δότης ξεκίνησε να δίνει σπέρμα το 2005 όταν ήταν φοιτητής, ήταν υγιής και πέρασε τον απαραίτητο έλεγχο. Ωστόσο, τμήμα του DNA του είχε μεταλλαχθεί πριν ακόμη γεννηθεί, επηρεάζοντας το γονίδιο TP53, το οποίο αποτρέπει τη μετατροπή των κυττάρων σε καρκινικά.

Το μεγαλύτερο μέρος του σώματός του δεν φέρει τη βλαβερή μετάλλαξη, όμως έως και 20% των σπερματοζωαρίων του την περιέχουν.

