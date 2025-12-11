Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει και στη χώρα μας ότι το σπέρμα δότη – φορέα καρκινικής μετάλλαξης, που διακινήθηκε από την European Sperm Bank στη Δανία, πουλήθηκε και σε 7 κλινικές στην Ελλάδα.

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφέρει πως στη χώρα μας έχουν γεννηθεί 18 παιδιά από το σπέρμα του «Δότη 7069» (γνωστός και ως "Kjeld").

Με βάση τα στοιχεία μεγάλη δημοσιογραφική έρευνας 14 δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών της Ευρώπης στην Ελλάδα 4 παιδιά που γεννήθηκαν από αυτό το υλικό εμφάνισαν καρκινική μετάλλαξη.

Συγκεκριμένα, το 2020, Έλληνας γιατρός που εξειδικεύεται σε ζητήματα παιδικών καρκίνων έχει δηλώσει πως έχει συναντήσει την καρκινική μετάλλαξη TP53 σε τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας.

Ένα από τα παιδιά ασθενεί από καρκίνο.

Ο ίδιος ανέφερε πως το 2023 συνάντησε και ένα τέταρτο παιδί από τον ίδιο δότη, που μεταφέρει επίσης τη μετάλλαξη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αρχής, «επειδή δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα οι μελλοντικοί βιολογικοί απόγονοι του εν λόγω δότη να εμφανίσουν κλινική συμπτωματολογία που να σχετίζεται με το Σύνδρομο Li-Fraumeni», το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αποφάσισε:

- Την καθολική απαγόρευση της διάθεσης και χρήσης γεννητικού υλικού του εν λόγω δότη στο μέλλον και την πραγματοποίηση ενεργειών από τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με τους λήπτες που έχουν πραγματοποιήσει πλήρεις κύκλους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με γεννητικό υλικό του εν λόγω δότη.

- Συγκεκριμένα, οι θεράποντες ιατροί - αφού ενημερώσουν γραπτώς τους λήπτες - να τους ζητήσουν την αποστολή δεδομένων σχετικά με την έκβαση των εν λόγω κύκλων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

- Στην περίπτωση γέννησης ζώντος νεογνού, οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να ζητήσουν από τους λήπτες την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη γενικότερη υγεία των απογόνων τους και δεδομένα από την νεογνική ή/και παιδιατρική παρακολούθηση.

- Θα πρέπει επίσης να συστήσουν την διενέργεια στοχευμένου μοριακού γονιδιακού ελέγχου των γεννηθέντων τέκνων, ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτά φέρουν την αγνώστου κλινικής σημασίας (VlJS) παραλλαγή c.325T>A p.(Phe10911e) στο γονίδιο ΤΡ53, την οποία φέρει ο συγκεκριμένος δότης.



