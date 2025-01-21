«Καμπανάκι» από τον καθ. Παυλάκη: Ο ιός της γρίπης των πτηνών πέρασε στο γάλα - Δεν είναι ενεργός γιατί παστεριώνεται, αλλά ο Κένεντι είναι κατά της παστερίωσης

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε υπό την απειλή μιας καινούριας επιδημίας σοβαρής γρίπης, που δεν ξέρουμε πότε θα ξεσπάσει», δήλωσε ο καθηγητής Γιώργος Παυλάκης, στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ μιλώντας σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 στον Βασίλη Κουφόπουλο.

Σημειώνοντας πως πρόκειται για νέα γρίπη, τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή εκατομμύρια πουλερικά στην Αμερική έχουν θανατωθεί τον τελευταίο καιρό, γιατί παθαίνουν τη γρίπη των πτηνών», η οποία όπως σημείωσε έχει επεκταθεί σημαντικά. «Εκτός από τα πουλερικά - τα οποία είναι σε τεράστιες μονάδες και όταν πιάσει επιδημία είναι καταστροφική, πρέπει όλο το σύστημα να πάει στη χωματερή, δυστυχώς και με τεράστιο οικονομικό πρόβλημα - αυτή τη στιγμή ο ιός των πτηνών έχει περάσει και στα θηλαστικά».

Όπως σημείωσε, οι αγελάδες σε πάρα πολλά μέρη της Αμερικής είναι μολυσμένες, «με αποτέλεσμα ο ιός της γρίπης των πτηνών να βρίσκεται τώρα πια και στο γάλα. Δεν είναι ενεργός, γιατί το γάλα παστεριώνεται, αλλά δυστυχώς ο υποψήφιος καινούριος υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Τζούνιορ Κένεντι είναι κατά της παστερίωσης. Θέλει να πάμε πίσω σε προηγουμένους αιώνες. Όλα αυτά αποτελούν κακούς οιωνούς και ξέρουμε δυστυχώς από την περασμένη εμπειρία πως ότι λέει ο Τραμπ προσπαθεί, αν δεν υπάρχει αντίσταση, να το κάνει πράξη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.