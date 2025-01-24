ΙΣΑ: Εχει αποστείλει στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης πάνω από 155 email ιατρών

Πάνω από 155 email ιατρών που αντιμετώπισαν προβλήματα με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καταγγέλλει ότι έχει αποστείλει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως αναφέρει σε δελτίο τύπου του, ο ΙΣΑ «παρακολουθεί στενά τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργία του συστήματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερα από 155 email ιατρών που αντιμετώπισαν δυσκολίες με το νέο σύστημα έχουν αποσταλεί από τον ΙΣΑ, στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία για το θέμα, με τον Πρόεδρο του ΙΣΑ Γ. Πατούλη.

Τα αιτήματα των ιατρών έχουν προωθηθεί στην ΗΔΙΚΑ, η οποία τους έδωσε διευκρινήσεις ενώ παράλληλα, με βάση τις παρατηρήσεις των ιατρών διαβεβαίωσε ότι κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις προκειμένου το σύστημα να γίνει πιο λειτουργικό.

«Συνεργαζόμαστε με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Παπαστεργίου και την ΗΔΙΚΑ, για να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί με το νέο σύστημα. Θέλουμε ένα σύστημα συνταγογράφησης εύχρηστο για τον γιατρό, προκειμένου να μη χάνει χρόνο και να μπορεί να κάνει απρόσκοπτος το έργο του », τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

