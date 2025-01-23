ΕΟΔΥ: 17 νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης και 3 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού-RSV, ενώ μείωση καταγράφει η θετικότητα για SARS-CoV2, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 13-19 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα:

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παραμένει άνω του ορίου που σηματοδοτεί την περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης (10%), παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI παραμένει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά το διάστημα 13-19 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 17 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τρεις νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά πέντε σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και ένας θάνατος.

Από την έναρξη επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 77 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 11 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Από αρχές του 2024 έως και 19 Ιανουαρίου, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 72.

Τα θετικά δείγματα για ιούς γρίπης που έχουν ταυτοποιηθεί ανήκουν στους τύπους Α και τύπο Β.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 418 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 558.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν δέκα. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν εννιά.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 26.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 21. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 27.

Από αρχές του 2024 έως και 19 Ιανουαρίου 2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωλημένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 357.

Οι υπο-παραλλαγές KP.3 και XEC της ΒΑ.2.86 είναι τα στελέχη που επικρατούν στις ανιχνεύσεις. Τάσεις ανόδου παρουσιάζουν από αρχές Οκτωβρίου 2024 τα στελέχη της XEC.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ κανένα από τα εν λόγω στελέχη δεν έχει επί του παρόντος συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσιάζει αύξηση, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα, ενώ από το δίκτυο επιτήρησης SARI δεν ανιχνεύτηκαν θετικά δείγματα.

