Όσοι βίωσαν διαζύγιο των γονιών τους κατά την παιδική τους ηλικία φαίνεται ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες εγκεφαλικού επεισοδίου σε σχέση με τους συνομηλίκους τους, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «PLOS One».

Οι ερευνητές μελέτησαν δεδομένα για 13.205 Αμερικανούς ηλικίας 65 ετών και άνω, από τους οποίους το 13,9% είχε βιώσει το διαζύγιο των γονιών του πριν από την ηλικία των 18 ετών. Εντόπισαν ότι ένας στους εννιά που είχαν βιώσει διαζύγιο των γονιών τους ανέφερε ότι είχε διαγνωστεί με εγκεφαλικό επεισόδιο σε σύγκριση με έναν στους 15 που δεν είχαν αυτό το βίωμα.

Ακόμα και μετά τη συνεκτίμηση γνωστών παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με το εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως κάπνισμα, σωματική αδράνεια, χαμηλότερο εισόδημα και εκπαίδευση, διαβήτης, κατάθλιψη και χαμηλή κοινωνική υποστήριξη, οι ερωτηθέντες των οποίων οι γονείς είχαν πάρει διαζύγιο εξακολουθούσαν να έχουν 61% μεγαλύτερες πιθανότητες να πάθουν εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι ερευνητές απέκλεισαν από το δείγμα τους συμμετέχοντες με ιστορικό παιδικής κακοποίησης. «Διαπιστώσαμε, ωστόσο, ότι ακόμα και όταν οι άνθρωποι δεν είχαν βιώσει σωματική και σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική τους ηλικία και είχαν τουλάχιστον έναν ενήλικα που τους έκανε να αισθάνονται ασφαλείς στο σπίτι τους, εξακολουθούσαν να έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάθουν εγκεφαλικό επεισόδιο εάν οι γονείς τους είχαν χωρίσει», επισημαίνει ο αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Άρλινγκτον και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, Φίλιπ Μπάιντεν.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η ισχυρή συσχέτιση που βρέθηκε είναι παρόμοια σε μέγεθος με δύο άλλους καθιερωμένους παράγοντες κινδύνου, τον διαβήτη και την κατάθλιψη. Αναφέρουν ότι δεν είναι σαφές γιατί υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ του διαζυγίου των γονιών και του εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά θεωρούν ότι θα μπορούσαν να παίζουν ρόλο τόσο βιολογικοί όσο και κοινωνικοί παράγοντες. «Από βιολογικής πλευράς, ο χωρισμός των γονέων κατά την παιδική ηλικία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταθερά υψηλά επίπεδα ορμονών στρες. Η βίωση αυτού του γεγονότος ως παιδί θα μπορούσε να έχει μόνιμες επιδράσεις στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο και στην ικανότητα του παιδιού να ανταποκρίνεται στο στρες», εξηγεί η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Έσμε Φούλερ- Τόμσον.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι τα συμπεράσματα ενδέχεται να μην μπορούν να γενικευτούν στις νεότερες γενιές, οι οποίες έχουν βιώσει συνολικά υψηλότερα ποσοστά διαζυγίων των γονιών τους. Επίσης, τονίζουν ότι αρκετοί παράγοντες, όπως η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη, η χρήση αντισυλληπτικών, η ηλικία κατά το διαζύγιο των γονέων και οι τύποι των εγκεφαλικών επεισοδίων, δεν ήταν διαθέσιμοι στα δεδομένα. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι τα δεδομένα τους υποστηρίζουν μια συσχέτιση μεταξύ του διαζυγίου των γονιών κατά την παιδική ηλικία και του αυξημένου κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

