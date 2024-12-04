Γεωργιάδης για Αττικόν: Η πρώτη μονάδα του ΕΣΥ για τα εγκεφαλικά επεισόδια, με ευρωπαϊκή αναγνώριση

Για την σημαντική πιστοποίηση που έλαβε το νοσοκομείο Αττικόν αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω, ότι η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων της Β´ Νευρολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ έλαβε πιστοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ΑΕΕ (European Stroke Unit Organization) μετά από σχετική εξέταση του φακέλου από ειδική διεθνή ομάδα εμπειρογνομώνων (ESO Stroke Unit Certification Committee)», ανακοίνωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Και συνέχισε: «Η μονάδα του Νοσοκομείου Αττικόν είναι η πρώτη Μονάδα ΑΕΕ του Εθνικού Συστήματος Υγείας που λαμβάνει σχετική πιστοποίηση. Αντίστοιχη πιστοποίηση έχουν λάβει 2 μονάδες ΑΕΕ σε ιδιωτικά θεραπευτήρια της χώρας μας.

Για την πιστοποίηση αυτή εξετάζονται αναλυτικά πολλά στοιχεία των νοσηλευόμενων ασθενών αλλά και των υποδομών του νοσοκομείου Αττικόν που φιλοξενεί τη μονάδα (μέση διάρκεια νοσηλείας, αριθμός ενδοφλέβιων θρομβολύσεων, αριθμός μηχανικών θρομβοεκτομών, αριθμός επεμβάσεων επαναγγειώσης καρωτίδας, δυνατότητα διενέργειας νευροχειρουργικών επεμβάσεων, δυνατότητα διενέργειας διακρανιακού Doppler σε όλους τους ασθενείς, δυνατότητα διενέργειας νευροαπεικονιστικών εξετάσεων & ψηφιακής αγγειογραφίας, δυνατότητα διενέργειας διαθωρακικών και διοισοφαγειών, υπερηχοκαρδιογραφηματων και παρατεταμένων καταγραφών καρδιακού ρυθμού, ποσοστό ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, δυνατότητα κάλυψης της ΜΑΦ ΑΕΕ από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου, η ύπαρξη σύγχρονων θεραπευτικών ιατρικών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων, η επάρκεια & εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη διαχείριση ασθενών με ΑΕΕ, η διεπιστημονική διαχείριση των ασθενών και τέλος η έκβαση των νοσηλευόμενων ασθενών κατά τη νοσηλεία τους και στο πρώτο τρίμηνο μετά τη νοσηλεία).

Ευχαριστώ θερμά καταρχήν τον καθηγητή κ. Γιώργο Τσιβγούλη και την ομάδα του για την επιτυχία τους, όλους τους Διευθυντές και το προσωπικό όλων των κλινικών και εργαστηρίων του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» που συνεργάζονται με τον καλύτερο τρόπο και υποστηρίζουν τη ΜΑΦ ΑΕΕ του νοσοκομείο. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω και ξεχωριστές ευχαριστίες στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, στη Διοίκηση της Β´ ΥΠΕ για την αδιάλειπτη και ουσιαστική υποστήριξη της Μονάδας ΑΕΕ τόσο στη στελέχωση του ιατρονοσηλευτικου προσωπικού αλλά και σε επίπεδο εξοπλισμού. Χωρίς τη βοήθεια όλων της ομάδος η θετική διεθνής αξιολόγηση του έργου της Μονάδας ΑΕΕ στα πλαίσια λειτουργίας της στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Τέλος, η διάκριση αυτή αντανακλά τις συνεχείς προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας τα τελευταία 5 έτη καθώς και της Διοίκησης του ΕΚΠΑ για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες πολίτες με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο και στην παροχή άριστης ιατρικής εκπαίδευσης στους φοιτητές μας. Το ΕΣΥ όχι μόνον δεν καταρρέει αλλά εξελίσσεται και προοδεύει!».

