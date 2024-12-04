"Παγωμένος" ώμος: Αίτια, συμπτώματα και θεραπεία

Ποια είναι τα συμπτώματα του "παγωμένου" ώμου;

Όταν πάσχουμε από "παγωμένο" ώμο, χάνουμε σταδιακά την ενεργητική και παθητική κίνηση του ώμου. Δεν μπορούμε να κουνήσουμε τον ώμο μας για τις καθημερινές δουλειές, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται σημαντικά η ποιότητα της καθημερινότητάς μας. Ο πόνος οφείλεται σε φλεγμονή στην άρθρωση, που οδηγεί σε ίνωση και σύμφυση του αρθρικού θύλακου του ώμου και καταλήγει σε πλήρη αγκύλωση εξηγούν ειδικοί από την ΙΒ’ Ορθοπαιδική Κλινική του Metropolitan General.

Τα τρία στάδια της πάθησης

Ο "παγωμένος" ώμος χαρακτηρίζεται από τρία στάδια:

1. Φλεγμονώδες στάδιο: Πόνος και σταδιακός περιορισμός της κίνησης

2. Στάδιο "παγώματος": Μείωση του πόνου αλλά έντονη δυσκαμψία

3. Στάδιο αποκατάστασης: Σταδιακή επαναφορά της κίνησης, χωρίς να εξασφαλίζεται πλήρης αποκατάσταση

Η διάρκεια κάθε σταδίου κυμαίνεται από εβδομάδες έως μήνες, καθιστώντας τον "παγωμένο" ώμο πραγματικό εχθρό της καθημερινότητας.

Πότε και πώς ξεκινά η θεραπεία;

Αρχικά, προτείνεται η χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και φυσικοθεραπειών. Αν όμως ο πόνος και η δυσκαμψία διαρκούν πάνω από 3-6 μήνες, είναι πιθανόν να χρειαστείτε πιο δραστικές λύσεις.

Τι να κάνετε αν δεν υπάρχει βελτίωση;

Όταν η συντηρητική θεραπεία (φάρμακα, ενδαρθρικές εγχύσεις κορτιζόνης, ασκήσεις, φυσικοθεραπείες) δεν αποδίδει μετά από 3 έως 6 μήνες, η αρθροσκοπική χειρουργική αποκατάσταση είναι η επόμενη επιλογή.

Πώς γίνεται το χειρουργείο;

Το χειρουργείο πραγματοποιείται αρθροσκοπικά με μικρές τομές, μέσω των οποίων εισάγονται κάμερα και εξειδικευμένα εργαλεία που απελευθερώνουν τις ινώσεις και συμφύσεις.

Αποτελεσματικότητα της αρθροσκόπησης

Η αρθροσκοπική αποκατάσταση προσφέρει άμεσα και εξαιρετικά αποτελέσματα, επιτρέποντας στον ασθενή να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια ημέρα και να ανακτήσει σύντομα την πλήρη κίνηση του ώμου του.

Κόστος και οφέλη της χειρουργικής αποκατάστασης

Η αρθροσκοπική επέμβαση είναι προσιτή και συχνά πιο οικονομική από την παρατεταμένη θεραπεία με φάρμακα και φυσικοθεραπείες που ενδέχεται να μην έχουν αποτέλεσμα.

"Παγωμένος" ώμος: Το ξέρατε ότι…

1. Ο "παγωμένος" ώμος μπορεί να συνδέεται με σακχαρώδη διαβήτη και θυρεοειδοπάθεια.

2. Η παρουσία ρευματοειδούς αρθρίτιδας μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης "παγωμένου" ώμου.

3. Είναι συχνότερος σε γυναίκες ηλικίας 40-60 ετών.

4. Η αγκύλωση μπορεί να εμφανιστεί χωρίς τραυματισμό.

5. Η πάθηση μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια αν δεν ακολουθηθεί κάποια θεραπεία.

6. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο.

7. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εξέταση και ακτινογραφίες για τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων.

8. Ο διαγνωστικός υπέρηχος μπορεί να ανιχνεύσει την πάθηση σε αρχικά στάδια.

Πηγή: skai.gr

