Με μια ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ενημέρωσε ότι θα στέλνονται ομάδες ιατρών και νοσηλευτών μία φορά το μήνα από τα Κέντρα Υγείας σε γειτονικά ΚΑΠΗ, όπου θα διενεργούν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις αίματος, εξέταση καρδιάς, πίεσης σε όλους τους ενδιαφερομένους στο ΚΑΠΗ, συνταγογραφώντας και τα φάρμακα τους.

«Σήμερα ξεκινήσαμε από το Ά ΚΑΠΗ Νέας Φιλαδελφείας όπου μας περίμενε ο κ. Δήμαρχος κ. Γιάννης Τομπούλογλου και η δημοτική του ομάδα για να μας καλωσορίσουν. Χωρίς να έχουμε κάνει καμμία προηγούμενη διαφήμιση της δράσης, διότι θέλαμε να το συντονίσουμε σωστά και να δούμε πού πιθανόν κολλάει, γράφτηκαν για εξετάσεις αμέσως πάνω από 100 μέλη του ΚΑΠΗ. Και η ιατρική ομάδα έπιασε ήδη δουλειά και όταν πήγα εκεί είχαν ήδη ξεκινήσει και οι αιμοληψίες και οι εξετάσεις και η συνταγογράφηση», όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ, όπως είπε, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου ο ίδιος θα βρίσκεται στο 2ο ΚΑΠΗ Γαλατσίου, όπου θα γίνει και επίσημα η έναρξη της προληπτικής αυτής δράσης, η οποία επεκτείνεται παντού.

Σήμερα ξεκινήσαμε πιλοτικά μία φανταστική δράση που πρώτος την είχε σκεφθεί και ξεκινήσει ο @thanosplevris αλλά τώρα θα την επεκτείνουμε παντού. Θα στέλνουμε ομάδες ιατρών και νοσηλευτών μία φορά το μήνα από τα Κέντρα Υγείας σε γειτονικά ΚΑΠΗ. Εκεί οι ομάδες αυτές θα διενεργούν… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 2, 2024

Πηγή: skai.gr

