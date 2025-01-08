«Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει κάποια μετάλλαξη του ιού, επειδή έχει το χαρακτηριστικό ότι μεταλλάσσεται εύκολα και θέλουμε να δούμε εάν έχει κάποια χαρακτηριστικά πιο επικίνδυνα», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για το πρώτο κρούσμα του ιού HMPV που καταγράφηκε στην Ελλάδα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε επίσης: «Περιμένουμε την αναλυτική εξέταση που την έχουμε ζητήσει με μεγάλη λεπτομέρεια».

Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει αυτή την στιγμή ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Ευρώπη ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας από τον μεταπνευμονοϊό».

Σε άλλο σημείο ο υπουργός ανέφερε επίσης πως: «φέτος, έχουμε πολύ λιγότερα κρούσματα κορονοϊού και γρίπης, λιγότερες νοσηλείες και λιγότερες νοσηλείες στην Εντατική, καθώς πήγε και πολύ καλύτερα ο εμβολιασμός φέτος. Μετά τις γιορτές υπάρχει μια αύξηση στα κρούσματα όπως πάντα, που αντιμετωπίζεται».

Πηγή: skai.gr

