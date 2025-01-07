Νέο σύστημα επιβεβαίωσης για πέντε κατηγορίες παροχών υγείας προς τους ασφαλισμένους ξεκινά ο ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός, από 3 Φεβρουαρίου 2025 θα απαιτείται επιβεβαίωση/ ταυτοποίηση του δικαιούχου περίθαλψης κατά την έκδοση και την εκτέλεση υπηρεσιών και προϊόντων υγείας, με τη χρήση ειδικού κωδικού μιας χρήσης (One-Time-Password).

Ο ειδικός κωδικός θα αποστέλλεται με μήνυμα στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου κάθε δικαιούχου περίθαλψης όπως αυτός θα δηλωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται κατωτέρω.

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα, δίνεται η δυνατότητα για μία μόνο φορά, να εκδοθεί και να εκτελεστεί γνωμάτευση υπηρεσιών και προϊόντων υγείας και χωρίς πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου, επιλογή που δεν θα είναι διαθέσιμη για τυχόν επόμενες γνωματεύσεις, καθώς θα απαιτείται οι δικαιούχοι περίθαλψης να έχουν προηγουμένως ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης αριθμού κινητού τηλεφώνου.

Η εφαρμογή ειδικού κωδικού μιας χρήσης (One-Time-Password) για την έκδοση και εκτέλεση γνωματεύσεων ΕΚΠΥ αφορά τις εξής κατηγορίες παροχών υγείας:

Φυσικοθεραπείες και ΚΑΑ Ανοικτής Περίθαλψης

Ειδική Αγωγή

Υγειονομικό Υλικό

Υλικά Πρόσθετης Περίθαλψης

Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής

Η πιστοποίηση του αριθμού κινητού τηλεφώνου μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε στο Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) του ΕΟΠΥΥ (μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr), είτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) (μέσω της ιστοσελίδας του www.gov.gr ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Διευκρινίζεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις ανήλικων τέκνων και υπερηλίκων ισχύουν τα εξής:

Ανήλικα τέκνα που δεν έχουν εκδώσει κωδικούς taxisnet: Κατά την έκδοση/εκτέλεση γνωμάτευσης θα γίνεται χρήση του κινητού τηλεφώνου του γονέα, εφόσον έχει κάνει την πιστοποίηση μέσω ΦΑΥ ΕΟΠΥΥ ή ΕΜΕπ.

Υπερήλικες που δεν διαθέτουν αριθμό κινητού τηλεφώνου: Υπάρχει δυνατότητα πιστοποίησης υπερηλίκων στον ΦΑΥ ΕΟΠΥΥ με χρήση αριθμού κινητού τηλεφώνου του φροντιστή τους. Στη συνέχεια, η έκδοση/εκτέλεση γνωμάτευσης θα πραγματοποιείται με χρήση του πιστοποιημένου αριθμού κινητού τηλεφώνου του φροντιστή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

