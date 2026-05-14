Ελπιδοφόρο φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας αναμένει την τελική έγκριση από τον FDA

Αμερικανικές ογκολογικές κλινικές σπεύδουν να εντάξουν ασθενείς τους σε πρόγραμμα για ένα εξαιρετικά ελπιδοφόρο φάρμακο κατά του καρκίνου στο πάγκρεας που έχει δημιουργήσει η εταιρεία Revolution Medicines, ενώ αναμένεται η επίσημη έγκριση από τον FDA.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το πρόγραμμα αυτό την 1η Μαΐου, μόλις τρεις εβδομάδες αφότου η Revolution ανακοίνωσε ότι το χάπι daraxonrasib, το οποίο χορηγείται μία φορά την ημέρα, διπλασίασε τα ποσοστά επιβίωσης σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος. Όπως τονίζει το Reuters, πρόκειται για έναν από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους, με τα χαμηλότερα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης.

Η εταιρεία είχε ζητήσει από τον FDA άδεια να διαθέσει το φάρμακο δωρεάν σε ασθενείς με καρκίνο στο πάγκρεας, οι οποίοι έχουν ήδη υποβληθεί σε θεραπεία αλλά η νόσος παρουσίασε μετάσταση.

Αγώνας δρόμου για να μπουν οι ασθενείς στο πρόγραμμα

«Το κοινό έμαθε για την ανακοίνωση του FDA και υπάρχουν πολλά αιτήματα από ασθενείς να μπουν στο πρόγραμμα», δήλωσε ο Δρ Ντάνιελ Κινγκ, ογκολόγος στο Zuckerberg Cancer Center του Northwell Health. «Όλα τα κέντρα καρκίνου προσπαθούν να βρουν τρόπους συνεργασίας με τα δικά μας ιδρύματα, "ανοίγοντας" τα πρωτόκολλα για να παρέχουν πρόσβαση», σημείωνε.

Οι ογκολόγοι δήλωσαν ότι η έγκριση και η διαχείριση του προγράμματος απαιτεί χρόνο και θα αναγκάσει τα κέντρα καρκίνου να αφιερώσουν σημαντικούς πόρους.

Το φάρμακο ήταν ένα από τα πρώτα προϊόντα που έγιναν δεκτά από τον FDA πέρυσι, στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας ταχείας αξιολόγησης, και θα μπορούσε ενδεχομένως να λάβει έγκριση ένα ή δύο μήνες μετά την υποβολή πλήρους αίτησης.

Το χάπι, το οποίο στοχεύει σε μια γενετική μετάλλαξη που εντοπίζεται σε περίπου το 90% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος, απέδειξε σε κλινική δοκιμή ότι παρατείνει τη μέση επιβίωση των ασθενών σε 13,2 μήνες, σε σύγκριση με τους 6,7 μήνες για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

«Ο διπλασιασμός της επιβίωσης σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα», δήλωσε ο Δρ Γκούλαμ Μαντζό, συνδιευθυντής του Κέντρου Παγκρέατος στο Columbia/New York-Presbyterian. «Δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά πιστεύω ότι αυτό το φάρμακο είναι μια νέα σημαντική ανακάλυψη πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε θεμέλια», τόνισε.

Η εξασφάλιση πρόσβασης σε αυτά τα φάρμακα δεν είναι τόσο απλή όσο η έκδοση μιας συνταγής, λένε οι ογκολόγοι. «Οι ασθενείς έχουν ήδη ενημερωθεί από το δελτίο τύπου και έχουν αρχίσει να τηλεφωνούν», δήλωσε ο Δρ Βίνσεντ Τσανγκ, ειδικός στον καρκίνο του παγκρέατος στο City of Hope. «Η πρόκληση τώρα είναι το πώς θα προχωρήσουμε».

Πηγή: skai.gr

