Έξι μυστικά που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε το hangover

Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και, ως είθισται, όλοι θα πιουν –τουλάχιστον ένα– ποτό για να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους. Για όσους δεν πιουν όμως μόνο ένα ποτό, το BBC έχει δημοσιεύσει έναν οδηγό για το πώς θα αποφύγετε το hangover την επόμενη ημέρα, ενώ εξετάζει και μύθους γύρω από το αλκοόλ.

Το κόκκινο κρασί προκαλεί πονοκέφαλο

Το κόκκινο κρασί έχει την κακή φήμη πως προκαλεί πονοκέφαλο. Για αρκετό καιρό θεωρούνταν πως έφταιγαν τα θειώδη άλατα. Και το λευκό κρασί περιέχει αρκετά, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις πως δεν προκαλεί πονοκέφαλο στον ίδιο βαθμό.

Ο λόγος που προκαλεί πονοκέφαλο, ωστόσο, είναι μια ένωση που ονομάζεται κερσετίνη, η οποία βρίσκεται στη φλούδα των κόκκινων σταφυλιών, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις. Πιστεύεται ότι η κερσετίνη διαταράσσει την επεξεργασία του αλκοόλ σε κάποιους ανθρώπους, καθώς ο οργανισμός τους δεν μεταβολίζει σωστά την ουσία, με αποτέλεσμα να έχουν πονοκεφάλους.

....αλλά το κόκκινο κρασί έχει και πλεονεκτήματα

Από την άλλη, υπάρχει η πεποίθηση ότι η περιστασιακή κατανάλωση κόκκινου κρασιού μπορεί να είναι ευεργετική για την υγεία μας. Και αυτή χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, όταν έρευνες έδειξαν ότι οι Γάλλοι είχαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρδιακές παθήσεις σε σύγκριση με άλλους πληθυσμούς, παρά την υψηλή πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών.

Αυτό είναι όμως κάτι που εξακολουθεί να προβληματίζει τους ερευνητές μέχρι και σήμερα.

Περαιτέρω έρευνες προσπάθησαν να διαπιστώσουν αν το αλκοόλ βοηθά στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων. Μια μελέτη στην Κίνα έδειξε ότι όσο περισσότερο πίνουν οι άνθρωποι, τόσο πιο πιθανό είναι να έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση και να διατρέχουν κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ωστόσο, υπάρχει και μια θετική πλευρά: ενώ ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνεται, δεν ισχύει το ίδιο και για τις καρδιακές προσβολές.

Πώς μεθάμε

Ο τρόπος με τον οποίο το αλκοόλ επιδρά σε κάθε άνθρωπο είναι απρόβλεπτος. Κάποιοι γίνονται πιο επιθετικοί, άλλοι πιο θλιμμένοι ή πιο ομιλητικοί, ενώ ορισμένοι πιο ενοχλητικοί.

Όπως εξηγεί ο συγγραφέας Ντέιβιντ Ρομπσόν στο βιβλίο του The Expectation Effect, τα αποτελέσματα του αλκοόλ δεν είναι καθαρά χημικά, αλλά οι κοινωνικές προσδοκίες μπορούν να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε όταν πίνουμε.

Σε ένα διάσημο πείραμα, ερευνητές έδωσαν σε εθελοντές ποτά που, όπως τους είπαν, περιείχαν πολύ, λίγο ή καθόλου αλκοόλ και στη συνέχεια τους σύστησαν σε έναν αγενή καλεσμένο, ζητώντας τους να βάλουν σε ένα πιάτο καυτερή σάλτσα και αλάτι.

Όσοι πίστευαν ότι είχαν πιει περισσότερο αλκοόλ έβαλαν περισσότερη καυτερή σάλτσα.

Σε άλλη μελέτη, άτομα που είχαν πιει βότκα αναμεμειγμένη με ενεργειακό ποτό ένιωσαν πιο μεθυσμένα από εκείνα στα οποία τους είπαν ότι είχαν πιει «κοκτέιλ βότκας» ή «κοκτέιλ εξωτικών φρούτων».

Έτσι, όσοι πίστευαν ότι η ανάμειξη αλκοόλ με ενεργειακά ποτά προκαλεί μεγαλύτερη μέθη, ένιωσαν πιο μεθυσμένοι. Οπότε, υπάρχει τρόπος να διασκεδάσει κανείς πίνοντας λιγότερο.

Ο μύθος για την ανάμειξη ποτών

Όπως γνωρίζουμε, δεν είναι όλα τα αλκοολούχα ποτά ίδια και δεν έχουν τις ίδιες παρενέργειες. Το αλκοόλ, το οποίο έχει διουρητική δράση, μπορεί να μας αφυδατώσει αν δεν πίνουμε αρκετό νερό.

Γνωρίζουμε επίσης ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε κακή ποιότητα ύπνου και να μειώσει τις πιθανότητες να περάσουμε στη φάση του REM.

Ο οργανισμός μας μεταβολίζει συνήθως την αιθανόλη σε ακεταλδεΰδη αρκετά γρήγορα, πριν αυτή μετατραπεί σε οξικό οξύ. Άτομα που έχουν μια γενετική παραλλαγή και δεν μπορούν να τη μεταβολίσουν σωστά, εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα στο αίμα τους και τείνουν να υποφέρουν από σοβαρούς πονοκεφάλους.

Υπάρχουν και άλλες ουσίες στα ποτά που συμβάλλουν στο hangover. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι πίνουν bourbon και σκούρα ποτά, τείνουν να έχουν πιο έντονο πονοκέφαλο την επόμενη μέρα.

Έρευνες δείχνουν επίσης ότι η ανάμειξη ποτών δεν επηρεάζει την ένταση του πονοκεφάλου, απλώς οδηγεί συνήθως σε μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ.

Μην βασίζεστε στα «γιατροσόφια»

Το φαγητό δεν βοηθά άμεσα στο hangover, εκτιμούν ερευνητές που μελέτησαν διάφορα «γιατροσόφια». Έτσι, καλό είναι να μην έχουμε υπερβολικές ελπίδες για γρήγορες λύσεις.

Οι συζητήσεις με φίλους επηρεάζουν το πόσο πίνουμε

Η απόφασή μας να πίνουμε περισσότερο σε κοινωνικές εκδηλώσεις επηρεάζεται συχνά από τη συμπεριφορά των φίλων και της οικογένειας. Σε μελέτη του 2019, φοιτητές στις ΗΠΑ που είχαν θετικές συζητήσεις για το αλκοόλ έπιναν περισσότερο την επόμενη μέρα, ενώ όσοι μοιράζονταν αρνητικές εμπειρίες έπιναν λιγότερο στο μέλλον.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αποφύγουμε το hangover;

Η απάντηση είναι απλή: λιγότερο αλκοόλ. Βοηθά επίσης να συζητάμε εκ των προτέρων τις αρνητικές επιπτώσεις του και να κοινωνικοποιούμαστε χωρίς απαραίτητα να έχουμε ένα ποτό στο χέρι.

Αν όμως έχετε προγραμματίσει μια νύχτα με πολύ ποτό, ίσως βοηθήσει να αποφύγετε το ουίσκι ή το κόκκινο κρασί.

Πηγή: skai.gr

