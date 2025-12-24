Ένα πιάτο με πολλή σαλάτα, λίγη γαλοπούλα, και λίγο ρύζι ή πατάτες, μέτρια κατανάλωση αλκοόλ και πολύ νερό, ένας μέτριος κουραμπιές ή μελομακάρονο ή μία μικρή δίπλα, στο τέλος του γεύματος, και ένας περίπατος μετά. Αυτές είναι οι συμβουλές των ειδικών του ΕΟΔΥ για να απολαύσουμε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, χωρίς άγχος και αίσθημα ενοχής, για πιθανή αύξηση του βάρους, αυτές τις γιορτές.

«Οι γιορτές των Χριστουγέννων αποτελούν μια περίοδο χαράς, γεμάτη συναντήσεις, κοινωνικές επαφές και οικογενειακές συγκεντρώσεις με παραδοσιακά πλούσια γεύματα και άφθονες λιχουδιές. Ένα εορταστικό πλούσιο πιάτο δεν αποτελεί σημαντική παρέκκλιση, εφόσον δεν συμβαίνει συχνά. Η ισορροπημένη υγιεινή διατροφή πριν από την εορταστική περίοδο βοηθά να συνεχίσουμε τις καλές συνήθειες ακόμα και μέσα στις γιορτές, αποφεύγοντας τις διαιτητικές υπερβολές», επισημαίνει στην «Καθημερινή» η Ευγενία Κωστή, διαιτολόγος – διατροφολόγος του ΕΟΔΥ, Τμήμα Διατροφικής Πολιτικής και Πρόληψης Παχυσαρκίας, και τονίζει ότι «το κλειδί για να απολαύσουμε το εορταστικό τραπέζι χωρίς τύψεις, είναι η ισορροπία».

«Το κλειδί είναι η ισορροπία», επισημαίνει η Ευγενία Κωστή, διαιτολόγος – διατροφολόγος του ΕΟΔΥ, η οποία δίνει συμβουλές για το εορταστικό τραπέζι.

Οπως συμβουλεύει η κ. Κωστή, κατά τη διάρκεια των γιορτινών γευμάτων ελέγχουμε τις μερίδες που τρώμε βάζοντας σε μικρές ποσότητες μόνο τα φαγητά που μας αρέσουν χωρίς να γεμίζουμε υπερβολικά το πιάτο μας. Ενα έξυπνα σχεδιασμένο ισορροπημένο πιάτο περιλαμβάνει στο μισό του περιεχομένου του σαλάτα με λαχανικά όπως μαρούλι, λάχανο, καρότο, στο ¼ κατά προτίμηση άπαχη πρωτεΐνη όπως γαλοπούλα, κοτόπουλο, ψάρι, κρέας, τυρί και στο υπόλοιπο ¼ μέτρια ποσότητα αμυλούχων τροφών όπως πατάτες, ρύζι, μακαρόνια, ψωμί κ.ά. Η μεγάλη ποσότητα λαχανικών αυξάνει το αίσθημα κορεσμού βοηθώντας μας να συνεχίσουμε το γεύμα μας πιο συνειδητά και αποφεύγοντας τις θερμιδικές υπερβολές.

Σημαντικές λεπτομέρειες

Σύμφωνα με την κ. Κωστή, καλό είναι να λάβουμε υπόψη ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες μπορούν να κάνουν το γιορτινό γεύμα πιο υγιεινό και απολαυστικό. Για παράδειγμα, η χρήση υγιεινών τρόπων μαγειρέματος όπως το ψήσιμο ή ο ατμός αντί για το τηγάνισμα, η χρήση ελαιολάδου αντί για κορεσμένα λίπη όπως το βούτυρο, καθώς και η επιλογή άπαχου κρέατος. Μικρές τροποποιήσεις στις συνταγές, με προσθήκη μεγαλύτερων ποσοτήτων λαχανικών, μυρωδικών, βοτάνων και μπαχαρικών, αυξάνουν τη θρεπτική αξία των γευμάτων, ενισχύουν τη γεύση, μειώνουν το αλάτι, μετατρέποντας τα εορταστικά πιάτα σε πιο αρωματικές και υγιεινές επιλογές. Επίσης, η αντικατάσταση πολύ γλυκών και λιπαρών επιδορπίων με πιο ελαφριές επιλογές όπως γιαούρτι με μέλι, βοηθούν στον περιορισμό πρόσληψης πρόσθετης ζάχαρης, κορεσμένων και τρανς λιπαρών και συνεπώς περιττών θερμίδων.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντάξουμε τα ελληνικά χριστουγεννιάτικα γλυκά στη διατροφή μας με μέτρο. Άλλωστε, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εορταστικής παράδοσης της χώρας μας. Η επιλογή ενός γλυκού όπως ένα μέτριο μελομακάρονο ή ένας μέτριος κουραμπιές ή μια μικρή δίπλα, ιδανικά μετά το κύριο γεύμα, είναι συνήθως επαρκής ποσότητα για να απολαμβάνουμε τις γιορτές χωρίς υπερβολές.

Επαρκής ενυδάτωση

Κατά τη διάρκεια των γιορτινών τραπεζιών η επαρκής ενυδάτωση παραμένει εξίσου σημαντική. Το νερό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο καθώς ρυθμίζει το αίσθημα κορεσμού και μειώνει την πιθανότητα υπερκατανάλωσης φαγητού και θερμίδων, υποστηρίζει την πέψη και συμβάλλει στον μεταβολισμό του οργανισμού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κατανάλωση αλκοόλ. Η μέτρια κατανάλωσή του και η εναλλαγή με νερό βοηθά στη διατήρηση της ενυδάτωσης και στον περιορισμό της συνολικής θερμιδικής πρόσληψης.

Τέλος, η σωματική δραστηριότητα παραμένει ιδιαίτερα σημαντική και την περίοδο των εορτών. Μια χαλαρή βόλτα μετά το γεύμα, ένας περίπατος με την οικογένεια ή ακόμα και λίγα λεπτά ήπιας άσκησης μέσα στην ημέρα συμβάλλουν στην ψυχική ευεξία και στη διατήρηση υγιεινού τρόπου ζωής, παρά τις μικρές θερμιδικές παρεκτροπές.

Πηγή: skai.gr

