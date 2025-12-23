Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 11.30, η αυτοφροντίδα είναι το βασικό θέμα της εκπομπής «Ζω Καλά» με καλεσμένο τον Αντώνη Φραγκάκη. Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται στο στούντιο τον Χάρη Ρώμα και συζητούν για τη θέση που έχει το χιούμορ και το γέλιο στη ζωή μας.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου:

Το να φροντίζουμε τον εαυτό μας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Τι σημαίνει όμως στην πράξη «φροντίζω τον εαυτό μου» και γιατί όταν η αυτοφροντίδα γίνεται πράξη μπορεί πραγματικά να αλλάξει ριζικά τη ζωή μας προς το καλύτερο; Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι ειδικοί εξηγούν γιατί πρέπει να είμαι καλά εγώ για να μπορώ να ευχαριστώ τους άλλους και μιλούν για τα λάθη που κάνουμε και μας στερούν αυτοφροντίδας, όπως το να κρίνουμε αυστηρά τον εαυτό μας. Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι ο Αντώνης Φραγκάκης, ο οποίος μιλάει για την αυτοφροντίδα και όσα ο ίδιος έκανε -συνειδητά ή ασυνείδητα- για να την κατακτήσει και δηλώνει με βεβαιότητα ότι αγαπάει πραγματικά τον εαυτό του. Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για τα χρώματα και την ψυχολογία μας αλλά και για την τέχνη του να μην κάνω τίποτα.

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου:

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην έκτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά το χιούμορ. Για την εκπομπή «Ζω Καλά», το 2025 κλείνει με μια συζήτηση για το γέλιο και το χιούμορ στη ζωή μας. Οι επιστήμονες μιλούν για το καλό και το κακό χιούμορ επισημαίνοντας ότι το γέλιο πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας και πρέπει να το επιζητούμε με κάθε ευκαιρία, καθώς είναι ευεργετικό για την ψυχή και το σώμα μας. Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι ο ηθοποιός Χάρης Ρώμας, ο οποίος μιλάει για τη θέση που έχει στη ζωή αλλά και στη δουλειά του το χιούμορ και το γέλιο και απαντά με ειλικρίνεια στο ερώτημα αν έχει αισθανθεί άσχημα με χιούμορ που του έχουν κάνει. Ακόμη, μιλάμε για την αξία των μικρών ή μεγαλύτερων αποδράσεων στην καθημερινότητά μας και μαθαίνουμε αστρολογικές προβλέψεις για την υγεία των 12 ζωδίων.

Δείτε το trailer της Κυριακής:

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ



#ZwKala

Πηγή: skai.gr

