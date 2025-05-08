Η κατανάλωση περίπου 12 μερίδων υπερεπεξεργασμένων τροφίμων κάθε μέρα θα μπορούσε να υπερδιπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου Πάρκινσον, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που δημοσιεύει το CNN, η διατροφή μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη της νόσου του Πάρκινσον.

Όπως διευκρινίζεται ως μια μερίδα ορίζονται 237 γραμμάρια αναψυκτικού διαίτης ή ζαχαρούχου αναψυκτικού, ένα χοτ ντογκ, μία φέτα συσκευασμένο κέικ, μια απλή κουταλιά της σούπας κέτσαπ ή 30 γραμμάρια πατατάκια - μια τυπική μικρή σακούλα πατατάκια είναι 350 γραμμάρια.

«Η έρευνα δείχνει ότι η υπερβολική κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, όπως τα ζαχαρούχα αναψυκτικά και τα συσκευασμένα σνακ, μπορεί να επιταχύνει τα πρώιμα σημάδια της νόσου του Πάρκινσον», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Xiang Gao, διακεκριμένος καθηγητής και κοσμήτορας του Ινστιτούτου Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Fudan στη Σαγκάη της Κίνας.

Η υγεία του εγκεφάλου ξεκινά «από το τραπέζι»

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα υγείας και διατροφής ετών για σχεδόν 43.000 συμμετέχοντες. Η μέση ηλικία των ατόμων που συμμετείχαν ήταν 48 έτη και κανένας δεν έπασχε από νόσο Πάρκινσον.

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα περιελάμβαναν τεχνητά ή ζαχαρούχα ποτά, καρυκεύματα, σάλτσες και αλείμματα, συσκευασμένα γλυκά, σνακ ή επιδόρπια, επιδόρπια με βάση το γιαούρτι ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ψωμιά και δημητριακά και συσκευασμένα αλμυρά σνακ.

Η μελέτη διαπίστωσε μια σύνδεση μεταξύ των πρώιμων συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον και όλων των τύπων υπερεπεξεργασμένων τροφίμων εκτός από το ψωμί και τα δημητριακά.

Αυτό εκτιμάται ότι οφείλεται στο γεγονός ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνήθως έχουν λιγότερες φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και μικροθρεπτικά συστατικά - αλλά έχουν προστιθέμενη ζάχαρη, αλάτι και κορεσμένα ή trans λιπαρά.

Επίσης, μπορεί επίσης να επηρεάσουν την ισορροπία της χλωρίδας στο έντερο, ενώ τα πρόσθετα μπορεί να αυξήσουν τη φλεγμονή.

«Με μέγεθος δείγματος που υπερβαίνει τους 42.800 συμμετέχοντες και μια μακρά περίοδο παρακολούθησης έως και 26 ετών, αυτή η μελέτη ξεχωρίζει όχι μόνο για την ισχύ της αλλά και για τη μεθοδολογική της αυστηρότητα», έγραψαν οι συγγραφείς ενός αντίστοιχου άρθρου που δημοσιεύτηκε μαζί με τη μελέτη.

Το κύριο άρθρο συνέγραψαν από κοινού ο Δρ. Νικόλαος Σκαρμέας, αναπληρωτής καθηγητής κλινικής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, και η διαιτολόγος Μαρία Μαράκη, επίκουρη καθηγήτρια αθλητιατρικής και βιολογίας της άσκησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κανένας από τους δύο δεν συμμετείχε στη νέα έρευνα.

Τα πρώιμα συμπτώματα εμφανίζονται χρόνια πριν από την επιδείνωση της κινητικής λειτουργίας

Στη νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο περιοδικό Neurology, οι ερευνητές εξέτασαν το πρόδρομο στάδιο της νόσου του Πάρκινσον - πρώιμα σημάδια που εμφανίζονται χρόνια έως δεκαετίες πριν, όπως τρέμουλο, δύσκαμπτοι μύες, αργό βάδισμα καις αλλαγές στη στάση του σώματος.

Ο πόνος στο σώμα, η δυσκοιλιότητα, τα σημάδια κατάθλιψης, οι αλλαγές στην ικανότητα όσφρησης ή αντίληψης χρωμάτων και η υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να είναι πρώιμα σημάδια της νόσου του Πάρκινσον, σύμφωνα με το Ίδρυμα Πάρκινσον.

Μια εξαιρετικά ασυνήθιστη διαταραχή ύπνου, κατά την οποία οι άνθρωποι μπορούν να κινούνται κατά τη διάρκεια του REM, ή του σταδίου ταχείας κίνησης των ματιών του ύπνου, είναι επίσης ένα βασικό πρώιμο σημάδι, σύμφωνα με έρευνα.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα που έτρωγαν περίπου 12 μερίδες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων την ημέρα - σε σύγκριση με άτομα που έτρωγαν μόνο τρεις - είχαν 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν τρία ή περισσότερα από τα πρώιμα σημάδια της νόσου του Πάρκινσον.

Επιπλέον, η κατανάλωση περισσότερων υπερεπεξεργασμένων τροφών συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο για σχεδόν όλα τα συμπτώματα εκτός από τη δυσκοιλιότητα, σύμφωνα με τη μελέτη. Αυτό το εύρημα ίσχυε ακόμη και αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία, η σωματική δραστηριότητα και το κάπνισμα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.