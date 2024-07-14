Αυτή είναι η απόλυτη τροφή για βραδινό σύμφωνα με το Harvard

Ηκινόα είναι συχνά ψηλά στις λίστες των υγιεινών τροφών που συνιστώνται για καθημερινή κατανάλωση. Το Harvard την αναγνωρίζει ως μία από τις τροφές με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, συμβάλλοντας στην αίσθηση κορεσμού, την ανάπτυξη των μυών και την ενίσχυση των οστών. Πρωτεΐνες επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επανόρθωση των κυττάρων και στη διατήρηση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard αναφέρει ότι η κινόα είναι μια πλήρης πρωτεΐνη, περιέχοντας όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται το σώμα. Ένα φλιτζάνι κινόα προσφέρει 8 γραμμάρια υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης και 5 γραμμάρια φυτικών ινών.

Επίσης, είναι πλούσια σε μέταλλα όπως μαγνήσιο, φώσφορο και χαλκό. Πολλοί ειδικοί σε θέματα υγείας και μακροζωίας επαινούν την κινόα. Ο Dr. Vicente Mera από το Sha Wellness Clinic τονίζει ότι είναι χωρίς γλουτένη, έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και είναι πηγή βιταμινών Β, σιδήρου και ασβεστίου. Σύμφωνα με τη Vani Hari, στο βιβλίο της The Food Babe Method, η κινόα συνδέεται με τη μακροζωία, όπως αναφέρει και ένας αγρότης στο Περού που δήλωσε ότι η 95χρονη μητέρα του, που έτρωγε κινόα καθημερινά, φαινόταν νεότερη από αυτόν.

Κινόα: Η ιδανική τροφή για βραδινό

Η κινόα, αν και θεωρείται ψευδοδημητριακό, περιέχει λιγότερους υδατάνθρακες από το ρύζι ή τα ζυμαρικά, γεγονός που την καθιστά ιδανική για βραδινά γεύματα. Η διατροφολόγος Cristina Barrous επισημαίνει ότι η κινόα δεν προκαλεί την αύξηση της γλυκόζης που προκαλούν τα ζυμαρικά ή το ρύζι και έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Συνιστά να έχετε πάντα μαγειρεμένη κινόα στο ψυγείο, έτοιμη να προστεθεί σε βραδινά πιάτα, όπως μια καλοκαιρινή σαλάτα.

Ωστόσο, η Barrous υπογραμμίζει τη σημασία του καλού πλυσίματος της κινόα πριν το μαγείρεμα. Αφήνοντάς την να μουλιάσει για 15 λεπτά και ξεπλένοντάς την καλά, απομακρύνονται οι σαπωνίνες, οι οποίες είναι αντιθρεπτικά συστατικά που μπορούν να εμποδίσουν την απορρόφηση άλλων θρεπτικών ουσιών.

